La portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, tilda de «fallida» la externalización de fronteras de la UE y pide el traslado urgente a la Península de los migrantes llegados a la ciudad autónoma.

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La coordinadora general de Movimiento Sumar y portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, ha responsabilizado a las autoridades de Marruecos de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. A tenor de los informes hechos públicos por los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Barbero valoró positivamente el «ejercicio de transparencia» del Ejecutivo e incidió en que la documentación confirma su postura inicial: «De la lectura de estos informes se evidencia lo que llevamos diciendo desde el primer día. Las autoridades marroquíes bajaron los brazos».

La dirigente evitó valorar directamente el papel o la gestión interna del Gobierno de coalición, centrando la responsabilidad en la actitud del país vecino y en las dinámicas migratorias de la Unión Europea.

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Crítica a la política migratoria europea y llamadas a la acción

Barbero criticó con dureza el modelo actual de control fronterizo del bloque comunitario, advirtiendo de la vulnerabilidad que genera. «La externalización de fronteras de la UE es una política fallida, porque provoca que terceros países puedan chantajearnos con este tipo de acciones, poniendo en peligro la vida de miles de personas», sostuvo la portavoz. Ante este escenario, la formación ha reclamado un giro en la política exterior hacia el reino alauí, señalando que «es necesario repensar nuestra relación con Marruecos» para impedir que se repitan episodios de esta naturaleza.

Asimismo, la representación de Sumar ha demandado medidas inmediatas en materia de acogida, en consonancia con la postura planteada por la ministra de Juventud e Infancia. Entre estas actuaciones, exige el traslado urgente a la Península de las personas migrantes que continúan en Ceuta, con el fin de estudiar cada situación individual con las debidas garantías legales.