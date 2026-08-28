Del 28 de agosto de 2026 al 4 de septiembre llegan a las principales plataformas varios estrenos y reposiciones que merecen atención: aquí tienes lo más destacado para la semana.

Lee tambien: Un día como hoy, 28 de agosto: del Faro de Málaga al inicio de los Paralímpicos, repasamos efemérides clave

Movistar Plus+

Movistar Plus+ incluye un estreno de terror reciente y un clásico del western.

Scary Movie (estreno 2026-06-03, valoración 6.4): Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado “sospechosamente familiar”, el Core Four vuelve al punto de mira. El terror, otra vez, no está a salvo.

(estreno 2026-06-03, valoración 6.4): Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado “sospechosamente familiar”, el Core Four vuelve al punto de mira. El terror, otra vez, no está a salvo. El bueno, el feo y el malo (estreno 1966-12-23, valoración 8.466): Durante la Guerra de Secesión, tres cazadores de recompensas siguen la pista de un tesoro. Unos y otros se necesitan —y se desconfían— para dar con lo que buscan.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video trae acción y ciencia ficción reconocida: estos son los títulos que aterrizan esta semana.

Lee tambien: Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo

Greenland 2 (estreno 2026-01-07, valoración 6.403): Sobrevivir al fin del mundo no garantiza nada. Jeff Garrity, junto a su mujer Allison y su hijo Nathan, sale del búnker para buscar una zona habitable en Europa.

(estreno 2026-01-07, valoración 6.403): Sobrevivir al fin del mundo no garantiza nada. Jeff Garrity, junto a su mujer Allison y su hijo Nathan, sale del búnker para buscar una zona habitable en Europa. Matrix (estreno 1999-03-31, valoración 8.256): Thomas Anderson vive con una doble vida. Cuando entra Neo en escena, la pregunta que no lo deja dormir toma forma: ¿qué es lo real?

(estreno 1999-03-31, valoración 8.256): Thomas Anderson vive con una doble vida. Cuando entra Neo en escena, la pregunta que no lo deja dormir toma forma: ¿qué es lo real? La asistenta (estreno 2025-12-18, valoración 7.275): Sydney Sweeney interpreta a una joven con pasado complicado que entra como asistenta en la casa de los Winchester. Los secretos oscuros aparecen… y la seguridad se vuelve frágil.

Disney Plus

Disney Plus combina superhéroes y ciencia ficción accesible para un público amplio.

Spider-Man: Lejos de casa (estreno 2019-06-28, valoración 7.394): Peter Parker planea descansar en Europa, hasta que Nick Fury le pide ayuda para frenar el ataque de unas criaturas.

(estreno 2019-06-28, valoración 7.394): Peter Parker planea descansar en Europa, hasta que Nick Fury le pide ayuda para frenar el ataque de unas criaturas. Marte (The Martian) (estreno 2015-09-30, valoración 7.706): Abandonado en Marte tras creer que había muerto, un explorador espacial intenta sobrevivir con recursos mínimos… mientras la NASA y su tripulación siguen la pista.

Netflix

Netflix propone grandes nombres del cómic y suspense de terror para quienes prefieren extremos opuestos.

Batman vs Superman. El amanecer de la justicia (estreno 2016-03-23, valoración 6.01): El vigilante de Gotham entra en escena ante el temor por las acciones de Superman. La opinión pública discute cuál es el héroe necesario… y ellos se enfrentan en una batalla territorial.

(estreno 2016-03-23, valoración 6.01): El vigilante de Gotham entra en escena ante el temor por las acciones de Superman. La opinión pública discute cuál es el héroe necesario… y ellos se enfrentan en una batalla territorial. Wonder Woman (estreno 2017-05-30, valoración 7.204): Diana, criada en una isla protegida, conoce la Primera Guerra Mundial a través de un piloto accidentado. Lo que empieza como sorpresa se convierte en misión.

(estreno 2017-05-30, valoración 7.204): Diana, criada en una isla protegida, conoce la Primera Guerra Mundial a través de un piloto accidentado. Lo que empieza como sorpresa se convierte en misión. Smile 2 (estreno 2024-10-16, valoración 6.582): Skye Riley se embarca en una nueva gira mundial cuando comienzan sucesos aterradores e inexplicables. La presión de la fama y el horror la empujan a enfrentarse a su oscuridad.

Recomendaciones: si buscas terror inmediato, prueba Scary Movie o Smile 2. Para un plan más clásico y pausado, El bueno, el feo y el malo sigue siendo una apuesta segura. Y si lo que quieres es ciencia ficción que dé pie a conversación, Matrix o Marte (The Martian) pueden ocupar la tarde entera.

Te puede interesar