“Valle Salvaje” — este viernes 28 de agosto de 2026 — tiene un vuelco: Dámaso es expulsado del valle tras salir a la luz el intercambio de bebés.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El avance semanal difundido por TVE para la semana del 24 al 28 de agosto muestra que todo el Valle conoce la verdad sobre los orígenes de los niños. Esa revelación provoca reacciones públicas y familiares que cambian el relato de varias vidas: José reacciona con dureza al enterarse de lo ocurrido con los hijos de Adriana y Rosalía, y la comunidad entra en tensión al descubrir que muchas certezas estaban construidas sobre una mentira.

Dámaso queda contra las cuerdas y termina teniendo que abandonar el Valle.

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El avance también subraya un giro íntimo: Rafael afronta el encuentro con su verdadero hijo, un momento descrito en el avance como “el difícil momento” que conforma el núcleo dramático del episodio. Esa escena reconfigura vínculos antiguos y obliga a personajes a tomar decisiones inmediatas. Mientras tanto, la expulsión de Dámaso y las nuevas revelaciones dejan al Valle en un estado de ajuste permanente.

La tensión institucional escala cuando aparece la Santa Hermandad, cuya llegada pone en jaque a la comunidad y abre la puerta a investigaciones y presiones externas.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

Día: viernes, 28 de agosto de 2026

Esta tarde, el episodio combina la expulsión de Dámaso, el golpe emocional para Rafael y la intervención de la Santa Hermandad; la semana cerrará con el Valle enfrentado a las consecuencias de una verdad que ya no puede ocultarse.

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