El viernes 28 de agosto de 2026, Curro recibe una carta del rey que ratifica el condado de Linaja y le concede el apellido Luján, según el avance publicado por RTVE.es.

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Con esa confirmación oficial sobre la mesa, Curro comunica la noticia a Ángela. El avance indica que la concesión del apellido elimina barreras legales y familiares que hasta ahora condicionaban la celebración del enlace; lo que hasta hace semanas parecía un matrimonio en el aire pasa a tener un camino más despejado. Para la pareja, acostumbrada a sortear tensiones y objeciones, el gesto real cambia la percepción del futuro inmediato en el palacio.

Manuel y Julieta aprovechan la misma semana para una escapada romántica fuera del palacio y de la órbita de Ciro.

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El resumen de RTVE.es detalla que ambos han simulado destinos distintos ante la familia Luján para mantener la privacidad de su tiempo juntos. Mientras en el interior del palacio las decisiones oficiales reordenan posiciones y legitimidades, fuera se construyen estrategias personales que buscan proteger relaciones y evitar interferencias. Esa tensión entre lo público y lo privado compone el pulso del capítulo: actos de Estado y maniobras íntimas convergen y alteran las expectativas sobre quién puede decidir y en qué condiciones.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Día: viernes, 28 de agosto de 2026

El episodio se emite a las 17:25 en La 1 / TVE.

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