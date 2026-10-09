Estrenos en plataformas: 2026-10-09 a 2026-10-16.

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En Ceuta, el acceso a estas plataformas amplía el abanico de consumo cultural sin depender de la programación local. La relación incluye fecha de estreno y valoraciones tal y como figuran en la documentación facilitada.

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Movistar Plus+

Según la ficha facilitada, El día de la revelación tiene fecha de estreno 2026-06-10 y valoración 7.447. La sinopsis sitúa a la humanidad ante la posibilidad de conocer la verdad sobre la existencia extraterrestre, en un contexto de conspiraciones gubernamentales y avances tecnológicos que marcan el devenir de la sociedad.

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En la misma plataforma, La muerte de Robin Hood aparece con estreno 2026-06-18 y valoración 6.733. La historia narra a Robin Hood enfrentando sus demonios tras una vida de crímenes; herido en una batalla, es enviado a un castillo para curarse y encuentra allí una posible redención.

Amazon Prime Video

Prime Video ofrece títulos de acción, superhéroes y suspense según la relación facilitada.

The Batman figura con estreno 2022-03-01 y valoración 7.7. La sinopsis indica que un asesino dirige sus maquinaciones hacia la élite de Gotham y que un rastro de pistas lleva al protagonista a investigar en los bajos fondos, con pruebas que se acercan a su entorno.

La señal del apocalipsis aparece con estreno 2026-08-06 y valoración 6.5. La sinopsis describe a Jemma, una agente de una unidad especial internacional que sufre visiones inquietantes y detecta un patrón vinculado a una antigua profecía cuando comienzan a desaparecer niños en distintos puntos del mundo.

Aquaman y el reino perdido está listado con estreno 2023-12-20 y valoración 6.5. La historia parte de la amenaza de Black Manta, que busca vengar la muerte de su padre y se apoya en el poder del mítico Tridente Negro.

Netflix

Netflix incluye propuestas de suspense y terror, según la relación facilitada.

Shutter Island figura con estreno 2010-02-14 y valoración 8.196. La sinopsis sitúa el inicio en 1954, cuando los agentes Teddy Daniels y Chuck Aule son destinados a una isla remota para investigar la desaparición de una asesina peligrosa recluida en el hospital psiquiátrico Ashecliffe.

Destino final 2 aparece con estreno 2003-01-31 y valoración 6.32. La sinopsis narra el viaje de Kimberly Corman con amigos a Daytona Beach y cómo un accidente en la carretera provoca una tragedia.

Disney Plus

Disney Plus presenta títulos de acción, drama y animación según la relación facilitada.

The Equalizer se indica como estreno 2014-09-24 y valoración 7.295. La sinopsis describe a Robert McCall, un antiguo agente de la CIA que lleva una vida tranquila y vuelve a la acción para ayudar a Teri, explotada por la mafia rusa.

La gran apuesta está listado con estreno 2015-12-11 y valoración 7.374. La sinopsis plantea que, ante el colapso de la economía y el rechazo de algunos sectores a reconocerlo, un grupo de personas desarrolla una idea que les lleva hacia el lado oscuro de la banca moderna.

Braveheart aparece con estreno 1995-05-24 y valoración 7.9. La sinopsis remite a una historia medieval basada en la leyenda de William Wallace, centrada en la independencia de Escocia.

Los títulos listados ofrecen opciones para distintos gustos, desde tramas de investigación hasta aventuras y relatos históricos, accesibles desde Ceuta a través de las plataformas señaladas.

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