Sueños de libertad centra su trama semanal en la angustia de Begoña por Julia y Juanito, a quienes Gabriel mantiene en la casa del bosque con Beatriz. Andrés busca a los niños mientras su relación con Valentina queda en segundo plano.

Lee tambien: Valle Salvaje hoy, lunes 23 de noviembre: avance del capítulo 529

La búsqueda de los niños

Gabriel sigue en la casa del bosque con Beatriz y los niños sin haber avisado a Begoña. Ella culpa a Damián de haber llevado demasiado lejos las tensiones con Gabriel y espera que este regrese.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Andrés acompaña a Begoña y busca a sus sobrinos. Mientras tanto, Valentina siente que ella y su boda han quedado relegadas.

Lee tambien: Sueños de Libertad hoy, lunes 23 de noviembre: avance

Julia descubre a Gabriel y Beatriz

Julia ve a Gabriel y Beatriz en una actitud cariñosa a través de una puerta y se lo reprocha a la niñera. Beatriz amenaza a la niña para evitar que se lo cuente a alguien.

Las dudas de Fina

Fina duda entre regresar a Argentina o permanecer en Toledo, donde están Marta, Claudia y sus amigos. Bianca insiste en que ambas se vayan a Buenos Aires.

Tensión en casa de los Salazar

La relación entre Josema y Mabel atraviesa un momento de tensión. Josema también siente algo por Mabel.

Don Agustín y Sor Amparo empiezan a hablar de su pasado y de los años que han pasado sin verse.

El avance de cada día

Lunes 23 de noviembre: avance del capítulo

Martes 24 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 25 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 26 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 27 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de Sueños de Libertad, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de Antena 3, publicado el domingo 22 de noviembre.

Te puede interesar