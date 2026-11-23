Sueños de libertad centra su trama semanal en la angustia de Begoña por Julia y Juanito, a quienes Gabriel mantiene en la casa del bosque con Beatriz. Andrés busca a los niños mientras su relación con Valentina queda en segundo plano.
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La búsqueda de los niños
Gabriel sigue en la casa del bosque con Beatriz y los niños sin haber avisado a Begoña. Ella culpa a Damián de haber llevado demasiado lejos las tensiones con Gabriel y espera que este regrese.
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Andrés acompaña a Begoña y busca a sus sobrinos. Mientras tanto, Valentina siente que ella y su boda han quedado relegadas.
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Julia descubre a Gabriel y Beatriz
Julia ve a Gabriel y Beatriz en una actitud cariñosa a través de una puerta y se lo reprocha a la niñera. Beatriz amenaza a la niña para evitar que se lo cuente a alguien.
Las dudas de Fina
Fina duda entre regresar a Argentina o permanecer en Toledo, donde están Marta, Claudia y sus amigos. Bianca insiste en que ambas se vayan a Buenos Aires.
Tensión en casa de los Salazar
La relación entre Josema y Mabel atraviesa un momento de tensión. Josema también siente algo por Mabel.
Don Agustín y Sor Amparo empiezan a hablar de su pasado y de los años que han pasado sin verse.
El avance de cada día
- Lunes 23 de noviembre: avance del capítulo
- Martes 24 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Miércoles 25 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Jueves 26 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Viernes 27 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
Todos los avances de Sueños de Libertad, en su sección.
Las otras dos telenovelas
Fuente: avance semanal oficial de Antena 3, publicado el domingo 22 de noviembre.
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