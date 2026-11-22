Piscis afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y prestar atención a sus relaciones, su trabajo y su bienestar.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a Piscis a aclarar lo que espera de una relación. Escuchar antes de responder será tan importante como expresar sus propias necesidades.

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Durante el fin de semana, convendrá reservar tiempo para las personas cercanas. Si no tiene pareja, Piscis puede aprovechar esos días para conocer a alguien sin apresurar los acontecimientos.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, Piscis tendrá ocasión de revisar sus tareas y decidir cuáles requieren atención inmediata. Dividir un proyecto en pasos más pequeños puede facilitar su avance.

En el terreno económico, la semana invita a repasar los gastos antes de asumir nuevos compromisos. Comparar opciones y evitar decisiones precipitadas ayudará a mantener el presupuesto bajo control.

Salud y bienestar

Piscis puede beneficiarse de una rutina que combine descanso y actividad moderada. A medida que avance la semana, hacer pausas y respetar los horarios de sueño contribuirá a cuidar su bienestar.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 23: un buen momento para ordenar las tareas y establecer prioridades.

un buen momento para ordenar las tareas y establecer prioridades. Miércoles 25: una conversación puede servir para aclarar dudas en una relación.

una conversación puede servir para aclarar dudas en una relación. Domingo 29: una jornada propicia para descansar y preparar la semana siguiente.

Consejo semanal para Piscis

Avanza paso a paso y dedica tiempo a lo que consideras importante. Una planificación sencilla y una comunicación clara pueden ayudarte a cerrar noviembre con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario

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