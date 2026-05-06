ESPAÑA – La forma en que millones de españoles pagan su café o hacen la compra está a punto de cambiar para siempre. Bizum, la plataforma de pagos instantáneos que ya cuenta con más de 26 millones de usuarios, ha confirmado que el próximo 18 de mayo activará su nueva funcionalidad de pago en comercios físicos.

Este movimiento supone un desafío directo a gigantes como Apple Pay o Google Wallet, transformando el móvil en una herramienta de pago contactless total, sin necesidad de códigos ni esperas.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

A partir de la fecha señalada, los usuarios no tendrán que abrir la aplicación ni teclear el PIN para compras cotidianas. El proceso será tan sencillo como el de una tarjeta bancaria tradicional:

Configuración: El usuario selecciona Bizum como método de pago predeterminado dentro de la app de su banco. Pago: Basta con acercar el dispositivo móvil al terminal de cobro (datáfono). Confirmación: La operación se liquida de forma inmediata con las mismas garantías de seguridad que una transferencia habitual.

Despliegue de los bancos

Aunque el objetivo es que la mayoría de las entidades estén operativas desde el día uno, la implantación se realizará de forma progresiva según el banco del usuario:

Primeros en activar (18 de mayo): CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter.

CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. En espera: Se prevé que el Banco Santander se sume al servicio poco después de la fecha de lanzamiento inicial.

Un salto estratégico al comercio físico

Hasta ahora, Bizum reinaba en las transferencias entre particulares («hacer un Bizum») y en el comercio online. Con este salto al mundo físico, la plataforma busca dominar el día a día en supermercados, farmacias y hostelería.

«Bizum aspira a ser la alternativa nacional definitiva a las tarjetas de crédito, aprovechando la enorme confianza que el consumidor español ya tiene en el sistema.»

Seguridad y Hacienda

Pese a la sencillez del nuevo método, las autoridades recuerdan que estos movimientos siguen sujetos a la vigilancia de la Agencia Tributaria. Al igual que ocurre con los pagos actuales, las operaciones comerciales realizadas vía Bizum deben ser declaradas correctamente por los establecimientos, y se mantienen los límites de seguridad habituales para evitar fraudes en el pago contactless.