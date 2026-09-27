Cuatro migrantes marroquíes han sido expulsados de España tras ser detenidos en la estación marítima del Puerto de Ceuta. Intentaban viajar a Algeciras con documentos de identidad falsificados. Al ser puestos a disposición judicial, reconocieron los hechos y aceptaron una pena de dos años de prisión por falsedad documental.

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El juez decidió sustituir las penas de prisión por la expulsión del territorio nacional durante cinco años, por lo que los cuatro deberán abandonar España. Este caso forma parte de un grupo de siete migrantes marroquíes cuya expulsión ha sido decretada por un juez de Ceuta.

Los otros tres migrantes fueron condenados por dos delitos de hurto y uno de agresión. También reconocieron su participación en los hechos y aceptaron penas de prisión que han sido sustituidas por la expulsión de España durante cinco años.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó que desde el pasado 10 de agosto se han producido 7.099 retornos voluntarios. Además, 364 personas han sido expulsadas por la comisión de delitos en Ceuta.

La detención de los cuatro migrantes en la estación marítima ocurre en un contexto de presión sobre las conexiones entre Ceuta y la Península, tras una entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma a finales de julio.