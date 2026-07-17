Telecinco recupera su formato de prime time con la presencia en plató de Teresa Rivera, el testimonio de José María Almoguera, la reaparición de Techi Cabrera y el encuentro entre Claudia Chacón y su madre.

El programa de crónica social ‘De Viernes’ regresa esta semana a la programación de Telecinco tras el parón de la pasada jornada, una decisión que la cadena adoptó para evitar la coincidencia de emisión con el partido de cuartos de final del Mundial entre las selecciones de España y Bélgica. En su entrega de este 17 de julio, el espacio televisivo conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona afronta una competitiva noche en la que coincidirá con la gala final de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3, además de la programación especial que ha preparado La 1 de TVE para ofrecer la última hora sobre el Mundial antes de la final dominical entre España y Argentina. La cita de esta noche supone, asimismo, el primer viernes en el que los presentadores realizarán un doblete al frente de ‘De Viernes’ y de la versión diaria ‘De lunes a viernes’, antes de que el formato de prime time se despida temporalmente de la audiencia durante unas semanas para otorgar un descanso al equipo técnico y preparar el posterior estreno del magacín diario.

Teresa Rivera analiza la situación de Cantora y la gestión de Isabel Pantoja

El contenido principal de la noche profundizará en la repercusión originada por la primera entrada histórica a la finca Cantora en 40 años. Para analizar este acontecimiento, el plató recibirá la visita de Teresa Rivera. La hermana de Paquirri rememorará los veranos que compartió junto al diestro en dicha propiedad y expondrá sus críticas hacia Isabel Pantoja por la gestión realizada sobre el legado del torero.

Durante la emisión, Rivera reaccionará a unas imágenes inéditas correspondientes al programa ‘El precio de Cantora’, en las que su hijo, Canales Rivera, accede al inmueble donde residía su tío y recuerda cómo experimentó la familia el proceso de separación entre Paquirri y Carmina Ordóñez. Teresa Rivera expresará de forma directa su indignación ante las circunstancias actuales y las condiciones en las que se halla la edificación, manifestando que considera la situación vergonzosa y triste. Asimismo, la invitada incidirá en que no comprende las posturas de la tonadillera ni de su hijo, señalando que, a su juicio, no se ha respetado la voluntad de su hermano fallecido.

Esta semana…en ¡De Viernes!, Teresa Rivera, hermana de “Paquirri”, se sienta en plató y rompe su silencio tras las imágenes inéditas de Cantora para enfrentarse a Isabel Pantoja.



🪩 #DeViernes

🔮 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/yeZkPN6FjC — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 15, 2026

Las explicaciones de José María Almoguera y el reencuentro de Claudia Chacón

Otro de los bloques de la jornada abordará la controversia surgida en el entorno de la familia Campos, un asunto que ha generado debate en las emisiones de ‘De lunes a viernes’. El origen de la polémica se sitúa en la difusión, por parte de una agencia, de unas fotografías del domicilio de las Campos en Málaga, así como la publicación de un anuncio que ubicaba la vivienda en el mercado de venta. Este hecho afectó a Terelu Campos y derivó en un enfrentamiento directo con colaboradores del canal como Lydia Lozano. Ante este escenario, el espacio contará con el testimonio en plató de José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego intervendrá para responder a las dudas pendientes sobre este asunto, aclarando si el inmueble se encuentra en venta, los detalles vinculados a las imágenes publicadas y los motivos por los cuales el anuncio comercial fue retirado a los pocos minutos de su difusión.

Por otra parte, la emisión de este 17 de julio albergará el reencuentro televisivo entre Claudia Chacón y su madre, Julia. El encuentro se produce dos semanas después de que la colaboradora de ‘De lunes a viernes’ relatara los detalles de su infancia y adolescencia. Madre e hija se sentarán juntas por primera vez en un plató de televisión con el objetivo de mantener una conversación que continuaba pendiente entre ambas.

El testimonio de Techi Cabrera y la actualidad de ‘Casados a primera vista’

El programa de Telecinco ofrecerá además una sección denominada ‘scoop’ que contará con la reaparición pública de Techi Cabrera tras cuatro años de ausencia en los medios de comunicación. La ex pareja de Kiko Rivera explicará el proceso personal que ha vivido tras ser diagnosticada de un trastorno bipolar. Durante su intervención, Cabrera recordará las etapas más complejas derivadas de su enfermedad, detallará su intento de suicidio y actualizará cuál es la relación que mantiene en la actualidad con Kiko Rivera, Isabel Pantoja y Agustín Pantoja.

Finalmente, el formato actualizará la situación sentimental de los participantes del reality ‘Casados a primera vista’ mediante la visita en el estudio de Stefan y Estefanía. Los invitados pormenorizarán cómo se ha consolidado su relación afectiva tras el paso por el concurso y aportarán detalles sobre su nueva residencia de vida conjunta en Lanzarote, además de valorar las recientes rupturas y las nuevas parejas detectadas entre el resto de sus compañeros de edición.