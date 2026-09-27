Jesulín de Ubrique estaría valorando la posibilidad de emprender acciones legales contra Belén Esteban tras las confesiones que la excolaboradora realizó en una reciente entrevista. En esta aparición televisiva, Esteban reveló detalles privados de su relación con el torero y de la infancia de su hija en común, Andrea Janeiro, en la finca Ambiciones.

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Belén Esteban, en su regreso a Telecinco, compartió información que hasta ahora había mantenido en secreto por respeto a su hija. Según un comunicado emitido por los abogados de Andrea Janeiro, la joven dio permiso a su madre para hablar sobre ciertos aspectos con el fin de proteger su imagen y la de su madre.

El programa ‘Fiesta’ de Telecinco informó, a través del periodista Aurelio Manzano, que personas cercanas a Jesulín de Ubrique y su esposa, María José Campanario, aseguran que el torero estaría considerando llevar a juicio a Esteban. Según estas fuentes, Jesulín no solo estaría dispuesto a hablar, sino que ya habría decidido demandar a la madre de su hija por algunas de las declaraciones realizadas en el programa ‘De viernes’.

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En respuesta a esta posibilidad, Belén Esteban reaccionó con firmeza, afirmando que no se siente intimidada por la amenaza de acciones legales y asegurando que sus declaraciones son verídicas. La entrevista no solo abordó su historia personal, sino que también puso el foco en las experiencias de Andrea Janeiro.

Por otro lado, el entorno de Jesulín de Ubrique y María José Campanario estaría considerando romper su habitual silencio para ofrecer su versión de los hechos. A lo largo de los años, han sido escasos los episodios públicos en los que la pareja ha respondido a las declaraciones de Esteban, aunque en el pasado María José Campanario envió una carta a Esteban con calificativos despectivos.