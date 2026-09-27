En Ceuta, la cercanía del mar provoca variaciones de humedad y corrientes que afectan el confort y la calidad del aire en las viviendas.

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Un humidificador puede aliviar la sequedad que se nota en nariz y garganta, pero mal usado puede empeorar la situación. Mantén el aparato limpio, úsalo con moderación y combínalo con ventilación para reducir olores, proliferación de microorganismos y riesgos asociados al exceso de humedad.

Para qué sirve y cuándo tiene sentido

Un humidificador añade vapor o humedad al aire y resulta útil cuando la sequedad es evidente (irritación nasal, garganta seca o sensación de ambiente áspero).

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Si aparecen señales de humedad —manchas en paredes, condensación persistente en ventanas o sensación de ambiente mojado—, revisa primero la ventilación y las posibles causas estructurales antes de aumentar la humedad.

Higiene: el punto que más se descuida

La higiene del aparato es esencial. Depósitos, filtros y piezas internas acumulan residuos que pueden dispersarse al aire si no se limpian.

Vacía y seca el depósito cuando no lo uses.

el depósito cuando no lo uses. Limpia las partes indicadas por el fabricante, siguiendo el manual del equipo.

las partes indicadas por el fabricante, siguiendo el manual del equipo. Respeta los periodos de sustitución de filtros o recambios que marque el fabricante.

Evita usar productos no recomendados por el fabricante, que pueden dejar residuos y alterar el funcionamiento.

Agua: qué usar y por qué importa

El tipo de agua influye en la formación de residuos calcáreos y en el mantenimiento. Emplea el agua y el procedimiento que indique el manual de tu modelo.

En zonas costeras como Ceuta, donde la humedad ambiental y el movimiento del aire varían, no dejes depósitos con agua sin limpiar durante varios días.

Evita el exceso: ventilación y control del ambiente

Un humidificador no sustituye la ventilación. Si aumentas la humedad sin renovar el aire, se favorece la condensación y, con el tiempo, la aparición de moho en superficies frías o poco ventiladas.

Humidifica cuando el aire esté seco y ventila para renovar el ambiente.

Coloca el equipo en una zona estable, alejado de paredes y muebles para evitar acumulaciones locales.

Si notas condensación frecuente en ventanas o superficies, reduce el uso y mejora la ventilación.

Si tu modelo permite ajustar niveles o si usas un higrómetro, regula el funcionamiento para mantener el confort sin saturar el ambiente.

Cómo usarlo durante la noche y con niños

En dormitorios busca mejorar la comodidad sin convertir la habitación en un ambiente húmedo.

Coloca el humidificador sobre superficies secas y estables y respeta la seguridad eléctrica .

. Con niños o personas con asma, sigue el manual y extremar la limpieza.

o personas con asma, sigue el manual y extremar la limpieza. Evita que el vapor incida directamente sobre camas, ropa de cama o paredes.

Si existe irritación respiratoria previa o sospecha de alergias, consulta con un profesional sanitario antes de usar el humidificador de forma continua.

Cuándo dejar de usarlo y revisar el problema

Detén su uso y examina el entorno si aparece alguno de estos síntomas:

Olor persistente al encenderlo.

persistente al encenderlo. Incremento de condensación en ventanas.

en ventanas. Señales de humedad en paredes o esquinas.

En esos casos, el origen suele estar en la ventilación, el aislamiento, la calefacción o la gestión de la humedad en la vivienda, no solo en la falta de aire seco.

Fuente y recomendaciones

Recomendaciones basadas en manuales de usuario de fabricantes y en criterios habituales de prevención de humedades en interiores. Consulta siempre el manual de tu modelo para limpieza, tipos de agua y mantenimiento.

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