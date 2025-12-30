Francisco Fernández Marugán ha fallecido este martes a los 79 años. Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, se afilió al PSOE en 1974 y comenzó su trayectoria política en el Congreso en 1982, cuando fue diputado por Sevilla. Posteriormente, representó a Badajoz durante siete legislaturas hasta 2011, acumulando un total de 29 años como parlamentario.

Ligado al sector guerrista del partido, Fernández Marugán se incorporó a la Ejecutiva del PSOE en 1984, y en distintas ocasiones asumió temporalmente responsabilidades en el área de Finanzas y como tesorero, sustituyendo a Guillermo Galeote durante la investigación del caso Filesa. Fue clave en la redacción de la ley de financiación de los partidos, la ley de huelga y en la preparación de programas electorales.

En 2017 asumió la jefatura en funciones del Defensor del Pueblo tras la dimisión de Soledad Becerril, cargo que ocupó hasta noviembre de 2021, cuando fue sustituido por Ángel Gabilondo.

Numerosos dirigentes socialistas han expresado su pesar en redes sociales. Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, destacó que Marugán fue “un gran político y un excelente diputado con una trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social”. Rafael Simancas lo definió como “un maestro del parlamentarismo”, mientras que Delia Blanco lo recordó como “una gran persona; inteligente, austero y muy querido por todos nosotros”.