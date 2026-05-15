BARCELONA – La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha ratificado ante la Justicia las polémicas declaraciones televisivas que realizó en mayo de 2022 contra la comunidad islámica y los inmigrantes, las cuales le acarrearon una multa por parte del Gobierno autonómico. Con la celebración de la vista oral, la magistrada del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Girona deberá dictaminar ahora si mantiene o anula dicha sanción económica.

Los hechos se remontan a un expediente sancionador de 10.000 euros impuesto por la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat, entonces bajo el Govern de Pere Aragonès (ERC). El organismo autonómico actuó a raíz de la denuncia de un particular y determinó que las declaraciones de Orriols constituían una infracción grave por «discriminación hacia un grupo de personas». Tras agotar los recursos por la vía administrativa, la actual alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament decidió llevar el caso a los tribunales.

En el uso de su último turno de palabra durante el juicio, Orriols no se retractó: «Simplemente, me reafirmo en las declaraciones que hice en aquel programa, que considero que se ajustan a la realidad».

Las afirmaciones denunciadas

El expediente administrativo recoge varias intervenciones que la líder de extrema derecha realizó en el programa OpinaCat de la extinta cadena privada 8tv, espacio donde ejercía como concejal de la oposición en Ripoll antes de su ascenso electoral en 2023. Entre las frases ratificadas en sede judicial destacan:

Consecuencias sociales: Aseguró que en una hipotética Cataluña islámica se generalizarían las «violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados».

Aseguró que en una hipotética Cataluña islámica se generalizarían las «violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados». Incompatibilidad de valores: Sostuvo que la entrada masiva de inmigrantes es un error que se pagará caro porque «los musulmanes se rigen por una ley religiosa y la sharía es incompatible con los valores de Occidente».

Sostuvo que la entrada masiva de inmigrantes es un error que se pagará caro porque «los musulmanes se rigen por una ley religiosa y la sharía es incompatible con los valores de Occidente». Imposición cultural: Afirmó que el colectivo musulmán no reconoce las democracias europeas ni las leyes civiles, advirtiendo que terminará imponiendo «la misoginia y la homofobia» al resto de la población.

Afirmó que el colectivo musulmán no reconoce las democracias europeas ni las leyes civiles, advirtiendo que terminará imponiendo «la misoginia y la homofobia» al resto de la población. Ataque a la inmigración: Tildó de «conquistadores» y «colonizadores» tanto a los migrantes extranjeros como a los procedentes del resto de España, acusándoles de saturar los servicios sociales y amenazar la identidad catalana.

El fallo del tribunal gerundense determinará los límites de la legislación autonómica catalana sobre igualdad de trato frente a los argumentos de defensa de la líder política.