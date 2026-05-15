Pedro Sánchez ha alcanzado este viernes un nuevo hito en la historia de la democracia española al convertirse en el segundo presidente del Gobierno con más tiempo en el cargo. Con 2.905 días al frente del Ejecutivo, Sánchez supera la marca de José María Aznar (2.904 días) y ya solo tiene por delante el récord histórico de Felipe González.

El ascenso en el «podio» presidencial

Desde que prometiera su cargo el 2 de junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez ha ido escalando posiciones en el ranking de longevidad política:

5 de febrero de 2026: Superó a José Luis Rodríguez Zapatero (2.804 días).

Superó a José Luis Rodríguez Zapatero (2.804 días). 15 de mayo de 2026: Supera a José María Aznar (2.904 días).

Actualmente, el ranking de permanencia en la presidencia queda configurado de la siguiente manera:

Felipe González: 4.903 días. Pedro Sánchez: 2.905 días (y sumando). José María Aznar: 2.904 días. José Luis Rodríguez Zapatero: 2.804 días. Mariano Rajoy: 2.354 días.

Horizonte: 2027 y más allá

A pesar de las críticas de la oposición y de una legislatura marcada por la dificultad para aprobar presupuestos y diversos casos judiciales que han afectado a su entorno, el presidente ha reiterado su intención de agotar el mandato hasta julio de 2027. De cumplirse este plazo, Sánchez sumaría otros 400 días adicionales a su cuenta personal.

Sin embargo, las aspiraciones del líder socialista no terminan ahí. Recientemente, Sánchez ha manifestado que España necesita «ocho años más de Gobierno progresista», insinuando que volverá a encabezar las listas del PSOE en las próximas elecciones generales. «Estoy a mitad de tarea», afirmó durante un acto reciente.

La marca de Felipe González

Aunque el ascenso de Sánchez es notable, la cifra de Felipe González sigue pareciendo lejana. Para superar los 4.903 días del primer presidente socialista de la democracia, Sánchez tendría que permanecer en la Moncloa casi seis años más, lo que requeriría ganar los próximos comicios y completar gran parte de la siguiente legislatura.

En el otro extremo de la lista, Leopoldo Calvo Sotelo se mantiene como el presidente con el mandato más breve (644 días), seguido por Adolfo Suárez (1.697 días).