El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un balance crítico de 2025, calificando la situación de España como “muy grave”, aunque subrayando que la responsabilidad no recae sobre los ciudadanos sino sobre el Gobierno. “Quien está fracasando es el Gobierno, no la nación”, ha afirmado, al tiempo que denunció que Pedro Sánchez ha perdido la legitimidad que otorga una mayoría parlamentaria.

En una entrevista, Feijóo calificó este año como el del “colapso total del sanchismo” y detalló lo que considera un decálogo de fracasos del Ejecutivo: la incapacidad para aprobar unos Presupuestos, la gestión del problema de la vivienda, apagones sin asumir responsabilidades, ausencia de política migratoria coherente, errores en política exterior, mala ejecución de los fondos europeos, precariedad juvenil, empobrecimiento de las familias, falta de protección efectiva a la mujer y una corrupción sistémica que, según él, “marcó la llegada del sanchismo al poder”.

El líder de la oposición se comprometió a impulsar un proyecto de “regeneración y limpieza” que garantice la seguridad en calles y fronteras, mejore la vida laboral de los españoles y devuelva la confianza en las instituciones. “El PSOE y Sánchez están condenados, pero España no lo está”, insistió, asegurando que su objetivo es liderar “el mejor cambio para España de toda su historia”.

Feijóo también adelantó su estrategia de cara a 2026: buscará una mayoría que le permita gobernar en solitario, pero no descarta negociar con Vox o con otras formaciones para aprobar reformas clave. Sobre el calendario electoral, insistió en que un presidente “no puede serlo solo por haber obtenido una votación de investidura perdiendo todas las demás” y calificó a Sánchez como “minoría de bloqueo, no mayoría de gobierno”, afirmando que esto justificaría unas nuevas elecciones generales.

Para el líder del PP, 2025 pasará a la historia como “el peor año con el peor Gobierno de la democracia” y considera que España “necesita urgentemente una reparación” de su arquitectura institucional y separación de poderes. Según Feijóo, 2026 será “el año del cambio”, que dependerá de la participación ciudadana y de su liderazgo en caso de llegar al Ejecutivo.