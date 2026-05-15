BARCELONA – El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha lanzado una durísima réplica contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificando de «absurdo» que la mandataria denunciara un supuesto intento de sabotaje por parte del Ejecutivo central durante su reciente viaje a México.

En el marco del Encuentro Internacional por los Derechos Digitales celebrado en Barcelona, el ministro ha asegurado que la Embajada de España ofreció plena colaboración para garantizar la seguridad de la presidenta regional, pero que esta ayuda fue rechazada con el fin de ocultar una presunta falta de compromisos institucionales en el país norteamericano. López ha sido tajante al afirmar que la agenda real de Ayuso consistió en pasar «cinco días en la Riviera Maya tomando mojitos» y en promocionar el musical de Nacho Cano con recursos públicos. Asimismo, ha afeado las declaraciones de la presidenta sobre la historia de México, lamentando que la Comunidad de Madrid no hacía «el ridículo» hasta su llegada al poder.

Defensa a la Guardia Civil y a la gestión económica

Más allá del choque político con la presidenta madrileña, el ministro ha aprovechado su intervención para abordar diversos temas de la actualidad nacional:

Seguridad nacional: López ha negado de forma categórica que el Gobierno central esté bloqueando el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo. Ha defendido que «ningún gobierno ha apoyado más» a la institución que el de Pedro Sánchez, destacando un incremento del 20 % en los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico y la duplicación de plantillas tras los recortes de etapas anteriores.

López ha negado de forma categórica que el Gobierno central esté bloqueando el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo. Ha defendido que «ningún gobierno ha apoyado más» a la institución que el de Pedro Sánchez, destacando un incremento del 20 % en los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico y la duplicación de plantillas tras los recortes de etapas anteriores. Medidas contra la inflación: En clave económica, ha valorado positivamente el descenso de la inflación y la efectividad del plan de choque del Ejecutivo. López ha explicado que las rebajas fiscales aplicadas para paliar los efectos de los conflictos en Ucrania e Irán se seguirán adaptando según evolucionen los precios, con el objetivo prioritario de proteger a las clases medias.

España, pionera en la regulación digital

Para finalizar, el ministro ha reivindicado el papel de España como un referente global en Derechos Digitales y en el desarrollo de una Inteligencia Artificial confiable.

Durante el encuentro, ha destacado que el país es pionero en la implementación de una herramienta de verificación de edad para el acceso a las redes sociales, un sistema que ya ha sido testado por la Comisión Europea. López ha observado firmemente la necesidad de un espacio virtual regulado que ponga fin a la «ley de la selva» y ha anunciado la próxima celebración de una cumbre iberoamericana en Madrid para consolidar este modelo de protección digital.