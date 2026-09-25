Un migrante ha fallecido durante la tarde de este viernes en las inmediaciones de la playa de El Trampolín, en Ceuta, según han informado medios locales y nacionales. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un infarto o parada cardiorrespiratoria como causa de la muerte.

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El trágico suceso ha ocurrido en torno a las 14:30 horas, cuando el hombre se ha desplomado en la zona de duchas instalada cerca del asentamiento de la antigua fábrica del Guano.

Los datos centrales sobre el suceso recogen:

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