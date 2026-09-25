Una intervención policial originada por la llamada de auxilio de una mujer terminó en una doble detención en Ceuta durante la madrugada de este viernes. La denunciante, que había acudido a los agentes porque su expareja estaba quebrantando una orden de alejamiento en vigor, terminó arrestada después de que la Policía Nacional descubriera que alojaba en su domicilio a 14 migrantes en situación irregular a cambio de dinero.

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Los agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron al inmueble cerca de las dos de la mañana para proceder a la detención del hombre en el propio lugar. Sin embargo, al inspeccionar la vivienda, de dimensiones reducidas, los agentes constataron un escenario de extremo hacinamiento.

Los puntos principales de la actuación policial y judicial recogen:

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