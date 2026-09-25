Una intervención policial originada por la llamada de auxilio de una mujer terminó en una doble detención en Ceuta durante la madrugada de este viernes. La denunciante, que había acudido a los agentes porque su expareja estaba quebrantando una orden de alejamiento en vigor, terminó arrestada después de que la Policía Nacional descubriera que alojaba en su domicilio a 14 migrantes en situación irregular a cambio de dinero.
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Los agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron al inmueble cerca de las dos de la mañana para proceder a la detención del hombre en el propio lugar. Sin embargo, al inspeccionar la vivienda, de dimensiones reducidas, los agentes constataron un escenario de extremo hacinamiento.
Los puntos principales de la actuación policial y judicial recogen:
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- Descubrimiento del ‘piso patera’: En el interior de la casa se hallaron 14 personas indocumentadas, hacinadas y que no hablaban castellano.
- Cobro por estancia: Según las investigaciones policiales, la mujer cobraba a cada uno de los migrantes 15 euros diarios por dormir en la vivienda.
- Cargos e imputaciones: La denunciante ha quedado investigada como presunta autora de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por tráfico ilegal de inmigración clandestina.
- Doble detención y extranjería: El hombre fue arrestado por el quebrantamiento de la condena respecto a la orden de alejamiento, mientras que los 14 migrantes fueron trasladados a dependencias policiales en aplicación de la Ley de Extranjería.