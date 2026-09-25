El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este viernes una convulsa visita a la localidad de Noblejas (Toledo), según informa OKDIARIO. La cita, concebida para visitar el proyecto «Noblejas Industrial» y grabar un vídeo de apoyo popular con simpatizantes en el municipio gobernado por el PSOE, ha terminado registrando abucheos y reproches dirigidos al jefe del Ejecutivo en relación con la situación en Ceuta.
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A pesar de que la comitiva presidencial acotó una zona del centro urbano para encontrarse con vecinos y afines al partido, la salida del mandatario de un establecimiento local estuvo acompañada por insultos y consignas como «¡vete a Ceuta!» y «¡sinvergüenza!».
Los elementos centrales del desarrollo de la jornada y las reacciones políticas recogen:
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- Tensión en la calle: Pese a contar con una zona acotada con simpatizantes para la toma de imágenes y saludos, las inmediaciones del recorrido registraron increpaciones y críticas de un sector de los vecinos por la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
- Apoyo de simpatizantes: En el espacio reservado por la organización, el presidente saludó a un grupo de personas afines que lo aclamaron con gritos de «¡presidente!» y «¡valiente!», fotografiándose con los asistentes para la grabación del material audiovisual.
- Contexto local: La visita se ha producido en el municipio liderado por el alcalde socialista Agustín Jiménez Crespo, conocido por sus discrepancias con la dirección autonómica del partido en Castilla-La Mancha.
- Críticas del Partido Popular: El coordinador general del PP de Toledo, José Manuel Velasco, ha cuestionado la agenda institucional del presidente asegurando que «debería estar hoy en Ceuta, junto a los ceutíes y junto a los profesionales que están afrontando las consecuencias de una crisis migratoria», recriminándole además la elección del marco político en lugar de desplazarse a la frontera sur.