El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este viernes una convulsa visita a la localidad de Noblejas (Toledo), según informa OKDIARIO. La cita, concebida para visitar el proyecto «Noblejas Industrial» y grabar un vídeo de apoyo popular con simpatizantes en el municipio gobernado por el PSOE, ha terminado registrando abucheos y reproches dirigidos al jefe del Ejecutivo en relación con la situación en Ceuta.

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A pesar de que la comitiva presidencial acotó una zona del centro urbano para encontrarse con vecinos y afines al partido, la salida del mandatario de un establecimiento local estuvo acompañada por insultos y consignas como «¡vete a Ceuta!» y «¡sinvergüenza!».

Los elementos centrales del desarrollo de la jornada y las reacciones políticas recogen:

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