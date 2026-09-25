Las redes familiares y de apoyo transfronterizo están resultando fundamentales para la estancia de los migrantes en situación irregular llegados a Ceuta, según informa OKDIARIO. La entrada diaria de trabajadores desde Marruecos, junto con las transferencias de divisas, está nutriendo un entramado de auxilio económico que sostiene la permanencia en la ciudad autónoma a la espera de poder dar el salto a la Península.
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Las fuentes policiales e inmobiliarias consultadas señalan que este flujo constante de recursos ha dado lugar a una red de subsistencia y a un mercado negro en los propios asentamientos y alojamientos informales.
Los aspectos clave de esta dinámica económica y logística recogen:
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- Entrada de suministros desde la frontera: Trabajadores transfronterizos con permiso de acceso diario suministran alimentos, dinero en efectivo e incluso teléfonos móviles a sus familiares o conocidos. De igual forma, las empresas de transferencia de dinero permiten la retirada de fondos para cubrir gastos inmediatos.
- Presión sobre el mercado del alquiler: Se han registrado ofertas en el mercado negro inmobiliario que alcanzan los 900 euros mensuales por espacios en garajes o pisos patera, así como propuestas de hasta 1.500 euros al mes por apartamentos de 50 metros cuadrados. La Policía Nacional ha advertido a las agencias locales del riesgo legal de arrendar inmuebles a personas en situación irregular.
- Comercio informal en los campamentos: El dinero recibido ha facilitado la aparición de mercadillos improvisados en los asentamientos, donde los propios migrantes revenden productos traídos de Marruecos o ropa de segunda mano para generar ingresos adicionales.
- Intentos de salida hacia la Península: Mientras aguardan una vía de traslado, los abordajes a los ferrys que realizan el trayecto marítimo hacia la Península se han intensificado, registrándose hasta una treintena de intentos diarios.