Las redes familiares y de apoyo transfronterizo están resultando fundamentales para la estancia de los migrantes en situación irregular llegados a Ceuta, según informa OKDIARIO. La entrada diaria de trabajadores desde Marruecos, junto con las transferencias de divisas, está nutriendo un entramado de auxilio económico que sostiene la permanencia en la ciudad autónoma a la espera de poder dar el salto a la Península.

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Las fuentes policiales e inmobiliarias consultadas señalan que este flujo constante de recursos ha dado lugar a una red de subsistencia y a un mercado negro en los propios asentamientos y alojamientos informales.

Los aspectos clave de esta dinámica económica y logística recogen:

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