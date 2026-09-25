El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han coincidido este viernes en calificar de «grotesca» la etapa final del Ejecutivo de Pedro Sánchez, advirtiendo de que el país deberá atravesar «aguas turbulentas» hasta las próximas elecciones generales, según informa OKDIARIO.
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Durante la clausura del Campus FAES 2026 en Madrid, ambos dirigentes han reclamado un cambio de rumbo urgente, apelando a la necesidad de contar con «hombres de Estado» frente a la «demagogia».
Los mensajes clave de la jornada y las declaraciones de los líderes populares recogen:
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- Advertencia de Aznar y respaldo a Feijóo: El expresidente del Gobierno ha pedido «cabeza fría y pulso firme» para afrontar el periodo que resta de legislatura, reivindicando la «serenidad, templanza y determinación» de Feijóo. Aznar ha calificado de «urgencia nacional» la llegada del PP a La Moncloa y ha recalcado que «ahora más que nunca se deben elegir políticos y no demagogos».
- Duras acusaciones de Feijóo al Gobierno: El líder de la oposición ha afirmado que España cuenta con «un gobierno con menos principios que algunos clanes del crimen», aludiendo a las presuntas maniobras vinculadas al entorno socialista. Feijóo ha subrayado que su meta va más allá de un relevo en el poder: «Mi objetivo no termina con echar a Sánchez, sino con acabar con todo lo que representa: la mentira y la supervivencia política».
- Propuesta de una «reconstrucción nacional»: El presidente del PP ha ofrecido un «nuevo contrato social» inspirado en el espíritu de la Transición, llamando a articular una mayoría amplia en las urnas para restituir la confianza en el Estado y superar la división política en el país.
- Críticas por el uso político de la vivienda: En declaraciones posteriores a los medios, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de actuar con «demagogia» e intentar «utilizar» el caso del desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada en Madrid, asegurando que Sánchez está «inhabilitado» en materia de vivienda y pidiendo paso para las propuestas del Partido Popular.