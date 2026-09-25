El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han coincidido este viernes en calificar de «grotesca» la etapa final del Ejecutivo de Pedro Sánchez, advirtiendo de que el país deberá atravesar «aguas turbulentas» hasta las próximas elecciones generales, según informa OKDIARIO.

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Durante la clausura del Campus FAES 2026 en Madrid, ambos dirigentes han reclamado un cambio de rumbo urgente, apelando a la necesidad de contar con «hombres de Estado» frente a la «demagogia».

Los mensajes clave de la jornada y las declaraciones de los líderes populares recogen:

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