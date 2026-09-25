La Policía Nacional ha arrestado este viernes a tres hombres residentes en el asentamiento informal de la playa del Trampolín, en Ceuta, acusados de presunta implicación en la retención ilegal de dos niñas migrantes durante la noche del jueves, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía.

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Tras el incidente, las dos menores fueron evacuadas e ingresadas en el Hospital Universitario de Ceuta para someterse a reconocimientos médicos y recibir la atención facultativa necesaria.

Los puntos fundamentales de la intervención policial y judicial recogen:

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