Las imágenes captadas por OKDIARIO muestran el saqueo de techos de pladur en el muelle de Poniente, zona donde el Ejecutivo prevé albergar a 1.000 personas en un campamento temporal rechazado por el Gobierno local y los empresarios.

Reporteros de OKDIARIO desplegados en Ceuta han captado en vídeo a varios inmigrantes mientras desvalijaban el techo de pladur de un taller de vehículos situado en el muelle de Poniente del Puerto de Ceuta. El material sustraído es trasladado en fila para reforzar la estructura de las cabañas ilegales dispersas por distintos puntos de la ciudad. El suceso se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en la zona, donde ya se han registrado más de medio centenar de denuncias por agresiones y robos, además de incendios recientes que destruyeron más de 40 asentamientos tras una riña.

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Un campamento controversial de 16.000 metros cuadrados

El escenario de estos hurtos coincide con la explanada elegida por el Ejecutivo central para erigir un dispositivo de acogida provisional.

Infraestructura prevista: Diseñado para albergar hasta a 1.000 personas llegadas en la entrada masiva del pasado 30 de julio, el campamento operará de manera provisional hasta finales de diciembre de 2026. Cuenta con unas 40 carpas, generadores eléctricos, depósitos de agua potable y áreas de atención social y sanitaria.

Diseñado para albergar hasta a 1.000 personas llegadas en la entrada masiva del pasado 30 de julio, el campamento operará de manera provisional hasta finales de diciembre de 2026. Cuenta con unas 40 carpas, generadores eléctricos, depósitos de agua potable y áreas de atención social y sanitaria. Tensión en la Autoridad Portuaria: La ocupación del terreno requirió la intervención directa del Ministerio de Transportes tras registrarse una votación en contra dentro del Consejo de Administración del puerto (11 votos frente a 4) para frenar la cesión del suelo.

Rechazo frontal de las instituciones y empresarios ceutíes

La instalación de esta infraestructura ha generado un amplio frente de rechazo en la ciudad autónoma:

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«El muelle de Poniente es una infraestructura estratégica para el comercio, el transporte y la economía de la ciudad. El puerto no puede utilizarse como una solución improvisada.» — Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE)

El Gobierno de Juan Vivas ha manifestado su oposición categórica al centro de acogida amparándose en informes técnicos desfavorables por motivos de operatividad y seguridad portuaria. A esta postura se ha sumado la patronal ceutí, exigiendo alternativas que no comprometan el tejido económico ni la seguridad de las instalaciones clave de Ceuta.