Las farmacias de guardia de Ceuta para este domingo, 18 de octubre de 2026 pueden consultarse en el calendario publicado por la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El servicio de guardia permite atender a los vecinos fuera del horario habitual, con cobertura por zonas.

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Para localizar rápidamente la opción que te corresponde, a continuación se detallan las farmacias de guardia de hoy por Zona Centro, Campo Exterior y Turno noche, con su dirección y teléfono.

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Zona Centro

PARTIDA (Centro), PASEO REVELLÍN Nº 7, teléfono: 956 51 28 11

Campo Exterior

PÉREZ RUBIO (Campo Exterior), AV. SAN JUAN DE DIOS Nº 7 (JUNTO AMBULATORIO JOSÉ LAFONT), teléfono: 956 51 47 40

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), teléfono: 956 50 04 20

Recomendación práctica: si necesitas acudir en horario nocturno, lleva la receta médica y los documentos necesarios para agilizar la atención en la farmacia de guardia.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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