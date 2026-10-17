Lee tambien: El presidente Juan Vivas se reúne con vecinos en Bermudo Soriano

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha llevado a cabo una conversación con vecinos y comerciantes de la zona de Hadú. Este encuentro ha servido para fortalecer los lazos entre la comunidad y el Gobierno local.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Durante la reunión, Vivas ha enfatizado el mensaje de que Ceuta no se rinde, destacando la importancia de la colaboración entre los ciudadanos y las instituciones para afrontar los retos que se presentan.

Lee tambien: Juan Vivas califica de histórica la visita del Rey a Ceuta

El evento ha contado con la participación de miembros del Equipo de Gobierno, quienes han mostrado su compromiso de trabajar junto a los habitantes de Hadú en la búsqueda de soluciones y mejoras para la comunidad.