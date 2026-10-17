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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha llevado a cabo una conversación con vecinos y comerciantes de la zona de Hadú. Este encuentro ha servido para fortalecer los lazos entre la comunidad y el Gobierno local.
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Durante la reunión, Vivas ha enfatizado el mensaje de que Ceuta no se rinde, destacando la importancia de la colaboración entre los ciudadanos y las instituciones para afrontar los retos que se presentan.
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El evento ha contado con la participación de miembros del Equipo de Gobierno, quienes han mostrado su compromiso de trabajar junto a los habitantes de Hadú en la búsqueda de soluciones y mejoras para la comunidad.