Para garantizar la atención farmacéutica continua en la ciudad autónoma, se han establecido los turnos de guardia correspondientes a la jornada de hoy. Si necesita adquirir medicamentos o productos sanitarios fuera del horario comercial habitual, estas son las oficinas de farmacia disponibles:

Zona Centro Para los residentes en el casco urbano y zonas aledañas, la farmacia encargada del servicio es:

Farmacia Gabriel Arredondo Parra

Campo Exterior En la zona del Campo Exterior, el servicio durante el día será cubierto por:

Farmacia Puya C.B.

Turno de Noche (Urgencias nocturnas) A partir del cierre del horario de tarde y durante toda la madrugada, la farmacia que permanecerá operativa para atender cualquier eventualidad será: