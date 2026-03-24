La colaboradora visitó el programa de David Broncano junto a Eva Arguiñano para promocionar su nuevo proyecto culinario. Durante la entrevista, la de Paracuellos se sinceró sobre su economía, su relación con Hacienda y lanzó una petición formal para incorporarse a la nómina de TVE.

El plató de ‘La Revuelta’ recibió este lunes una visita doble marcada por el contraste: la maestría repostera de Eva Arguiñano y el carisma mediático de Belén Esteban. Ambas acudieron al espacio conducido por David Broncano en La 1 para presentar Top Chef: dulces y famosos, el nuevo concurso de repostería en el que participan. Sin embargo, como es habitual en las intervenciones de Esteban, la conversación derivó rápidamente hacia terrenos personales y laborales que no dejaron indiferente a la audiencia.

Un año sabático y una petición de empleo

Tras diez meses alejada de la primera línea televisiva, Belén Esteban confirmó que se ha tomado un año sabático, tiempo que ha dedicado principalmente al cuidado de su hogar y de su marido. No obstante, la de Paracuellos dejó claro que su etapa de descanso ha llegado a su fin. Con la espontaneidad que la caracteriza, lanzó una propuesta directa al presentador: «En septiembre u octubre estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato. ¡Ponme ya en nómina!».

La colaboradora justificó su petición recordando que esta es su octava aparición en el formato de Broncano, bromeando sobre su necesidad de volver a estar en activo tras un periodo en el que, según sus propias palabras, solo ha hecho «postres en casa».

Cuentas saneadas con el fisco

La entrevista también abordó la siempre espinosa relación de los famosos con la Agencia Tributaria. A raíz de un sobre de producción que Esteban confundió bromistas con una notificación del Ministerio, Broncano se interesó por su situación actual con el fisco. La televisiva fue tajante: «Yo perfecto, no debo nada. Ya he pagado todo lo que tengo».

A pesar de su solvencia actual, reconoció haber tenido hasta «once cruces» con Hacienda en el pasado, coincidiendo con la etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio. Fue en ese momento cuando Grison intervino para poner la nota de humor, asegurando que existe un tramo de la M-40 financiado íntegramente por las aportaciones de la colaboradora.

El alegato por los trabajadores por cuenta propia

El momento más serio de la noche llegó cuando Belén Esteban quiso poner el foco en la desprotección que sufren los trabajadores por cuenta propia en España. Desde su posición como autónoma, denunció las dificultades para acceder a prestaciones tras un cese de actividad.

«Los autónomos, perdóname, pero yo he dejado un año de trabajar y no tengo paro, ¡si todos los meses me cobráis un pastizal! A los autónomos hay que apoyarlos», sentenció de forma contundente.

Con esta reivindicación, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la de Paracuellos cerró una entrevista en la que, además de promocionar su faceta como repostera junto a la familia Arguiñano, volvió a demostrar que su principal profesión sigue siendo, como dijo Broncano, «ser ella misma».

