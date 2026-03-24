Consulte las combinaciones ganadoras de los sorteos celebrados ayer. La Primitiva ha puesto en juego un bote especial de 24,5 millones de euros, mientras que el cupón de la ONCE ha repartido su ‘Paga’ de 36.000 euros anuales.

La jornada de juegos de azar de este lunes, 23 de marzo de 2026, ha dejado una lluvia de premios repartidos por toda la geografía española. Los apostantes que participaron en los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE ya pueden verificar sus boletos para comprobar si han resultado agraciados con algunas de las combinaciones ganadoras, entre las que destaca el Joker de la Primitiva con un premio de un millón de euros.

La Primitiva y el Joker

El sorteo de La Primitiva celebrado ayer lunes ha dejado una combinación ganadora formada por los números 02, 06, 13, 17, 33 y 39. En esta ocasión, el número complementario ha sido el 43, mientras que el reintegro ha recaído en el 2. Aquellos que no hayan logrado el premio mayor aún tenían la oportunidad en el sorteo del Joker, cuyo número premiado ha sido el 5004319, dotado con un premio de 1.000.000 de euros. Cabe recordar que el bote especial acumulado para este sorteo ascendía a la cifra de 24,5 millones de euros.

Bonoloto y EuroDreams

En cuanto a la Bonoloto, la combinación afortunada de este lunes 23 de marzo ha sido la compuesta por los números 07, 09, 13, 18, 24 y 30. El número complementario para este sorteo ha resultado ser el 43 y el reintegro el 2.

Por su parte, el sorteo europeo EuroDreams ha arrojado como combinación ganadora los números 01, 04, 06, 13, 16 y 28. En el apartado del número sueño, el dígito premiado ha sido el 5, lo que permite a los acertantes optar a los premios mensuales característicos de este juego.

Cupón Diario de la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) también ha celebrado su sorteo del Cupón Diario. El número premiado ha sido el 53849, que otorga un premio de 35.000 euros por billete. La fortuna ha sido mayor para el poseedor de la serie 002 del mismo número, que ha resultado agraciada con ‘La Paga’: un premio de 36.000 euros al año durante los próximos 25 años.

Es importante señalar que esta información es de carácter informativo. La única lista oficial válida y vinculante es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado y la propia ONCE, por lo que se recomienda encarecidamente la verificación de los boletos en los puntos de venta autorizados o canales oficiales.