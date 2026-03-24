En un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas
empresas, como ocurre en Ceuta, la representación institucional no es suficiente. Hoy el
empresario necesita algo más práctico: herramientas, soluciones y acompañamiento real
que le permitan competir en un entorno cada vez más exigente.
En una ciudad como Ceuta, donde la mayoría de las empresas son pymes, el tiempo es
probablemente el recurso más escaso. El empresario no busca grandes discursos ni
declaraciones institucionales que apenas tienen impacto en su actividad diaria. Lo que
necesita son soluciones concretas que le ayuden a gestionar mejor su negocio.
La competitividad empresarial ya no depende únicamente de factores tradicionales como
la fiscalidad o la posición geográfica. Hoy entran en juego elementos como la adaptación
digital, la eficiencia administrativa o el acceso a herramientas tecnológicas que permitan
trabajar mejor reduciendo costes.
Por ello, la Confederación de Empresarios no puede limitarse únicamente a representar al
tejido empresarial ante las administraciones. Debe convertirse también en una estructura
de apoyo real para sus asociados.
Esto implica impulsar iniciativas que faciliten la modernización empresarial. Entre ellas,
promover planes de digitalización sectorial coordinados que permitan avanzar de manera
conjunta. También negociar soluciones tecnológicas colectivas que reduzcan costes para
cada empresa de forma individual.
Igualmente importante es ofrecer formación práctica y directa que ayude al empresario a
incorporar nuevas herramientas de gestión, marketing o administración digital. Muchas
veces el problema no es la falta de tecnología, sino la dificultad para implantarla de forma
sencilla y rentable.
Otra línea clave pasa por crear servicios compartidos que permitan a las pymes acceder a
soluciones que, por sí solas, resultarían inasumibles económicamente. La fuerza
colectiva puede convertir lo inaccesible en viable.
La transformación digital no debe entenderse como un gasto añadido para las empresas,
sino como una inversión estratégica que puede mejorar márgenes, optimizar procesos y
aumentar la competitividad. En los sectores tradicionales permite ganar eficiencia. En los
sectores emergentes facilita atraer talento y consolidar empleo cualificado.
Ceuta cuenta con oportunidades importantes gracias a su posición estratégica en el
Estrecho de Gibraltar y a su régimen fiscal diferenciado reconocido en el ámbito europeo.
Pero esas oportunidades solo se materializarán si el tejido empresarial evoluciona de
forma coordinada.
En este contexto, una Confederación moderna debe actuar como catalizador. Debe
centralizar información relevante para los empresarios, negociar con proveedores
tecnológicos condiciones ventajosas para todos, acompañar en la implantación de
soluciones digitales y defender ante las administraciones incentivos específicos para la
modernización empresarial.
No se trata de aumentar cuotas ni de crear estructuras costosas. Se trata de utilizar la
fuerza colectiva para abaratar costes y facilitar la adaptación a un entorno cada vez más
competitivo.
Cuando una organización empresarial resulta realmente útil, el asociado deja de
percibirla como un órgano distante y comienza a verla como una herramienta estratégica
para su actividad.
La próxima etapa económica de Ceuta no dependerá únicamente de atraer nuevas
inversiones. También dependerá de fortalecer a las empresas que ya operan en la ciudad,
ayudándolas a competir mejor.
Porque una Confederación fuerte no es la que más declaraciones hace. Es la que más
facilita la vida a sus asociados.
— Juan Goñi Senra