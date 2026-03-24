En un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas

empresas, como ocurre en Ceuta, la representación institucional no es suficiente. Hoy el

empresario necesita algo más práctico: herramientas, soluciones y acompañamiento real

que le permitan competir en un entorno cada vez más exigente.

En una ciudad como Ceuta, donde la mayoría de las empresas son pymes, el tiempo es

probablemente el recurso más escaso. El empresario no busca grandes discursos ni

declaraciones institucionales que apenas tienen impacto en su actividad diaria. Lo que

necesita son soluciones concretas que le ayuden a gestionar mejor su negocio.



La competitividad empresarial ya no depende únicamente de factores tradicionales como

la fiscalidad o la posición geográfica. Hoy entran en juego elementos como la adaptación

digital, la eficiencia administrativa o el acceso a herramientas tecnológicas que permitan

trabajar mejor reduciendo costes.



Por ello, la Confederación de Empresarios no puede limitarse únicamente a representar al

tejido empresarial ante las administraciones. Debe convertirse también en una estructura

de apoyo real para sus asociados.



Esto implica impulsar iniciativas que faciliten la modernización empresarial. Entre ellas,

promover planes de digitalización sectorial coordinados que permitan avanzar de manera

conjunta. También negociar soluciones tecnológicas colectivas que reduzcan costes para

cada empresa de forma individual.



Igualmente importante es ofrecer formación práctica y directa que ayude al empresario a

incorporar nuevas herramientas de gestión, marketing o administración digital. Muchas

veces el problema no es la falta de tecnología, sino la dificultad para implantarla de forma

sencilla y rentable.



Otra línea clave pasa por crear servicios compartidos que permitan a las pymes acceder a

soluciones que, por sí solas, resultarían inasumibles económicamente. La fuerza

colectiva puede convertir lo inaccesible en viable.

La transformación digital no debe entenderse como un gasto añadido para las empresas,

sino como una inversión estratégica que puede mejorar márgenes, optimizar procesos y

aumentar la competitividad. En los sectores tradicionales permite ganar eficiencia. En los

sectores emergentes facilita atraer talento y consolidar empleo cualificado.



Ceuta cuenta con oportunidades importantes gracias a su posición estratégica en el

Estrecho de Gibraltar y a su régimen fiscal diferenciado reconocido en el ámbito europeo.

Pero esas oportunidades solo se materializarán si el tejido empresarial evoluciona de

forma coordinada.



En este contexto, una Confederación moderna debe actuar como catalizador. Debe

centralizar información relevante para los empresarios, negociar con proveedores

tecnológicos condiciones ventajosas para todos, acompañar en la implantación de

soluciones digitales y defender ante las administraciones incentivos específicos para la

modernización empresarial.

No se trata de aumentar cuotas ni de crear estructuras costosas. Se trata de utilizar la

fuerza colectiva para abaratar costes y facilitar la adaptación a un entorno cada vez más

competitivo.



Cuando una organización empresarial resulta realmente útil, el asociado deja de

percibirla como un órgano distante y comienza a verla como una herramienta estratégica

para su actividad.



La próxima etapa económica de Ceuta no dependerá únicamente de atraer nuevas

inversiones. También dependerá de fortalecer a las empresas que ya operan en la ciudad,

ayudándolas a competir mejor.



Porque una Confederación fuerte no es la que más declaraciones hace. Es la que más

facilita la vida a sus asociados.



— Juan Goñi Senra