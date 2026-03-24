Los hechos han ocurrido esta tarde en la zona de San Daniel. La víctima presenta un impacto en el pie y el presunto autor podría ser un familiar cercano.

Un hombre de 58 años ha tenido que ser ingresado de urgencia en la tarde de este lunes en el Hospital Universitario de Loma Colmenar tras ser alcanzado por un disparo. El suceso ha tenido lugar en la barriada del Príncipe Alfonso, concretamente en las inmediaciones de San Daniel, activando de inmediato un fuerte dispositivo de seguridad.

Estado de la víctima y atención médica

Según han confirmado fuentes sanitarias y policiales, el herido presenta un impacto de bala en una de sus piernas, a la altura del pie, con orificio de entrada y salida. Afortunadamente, el hombre se encuentra estable y bajo observación médica, a la espera de que se le realicen más pruebas diagnósticas.

Debido al incidente, el entorno del hospital cuenta con una notable presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para garantizar la seguridad y evitar posibles altercados.

Hipótesis: Una disputa familiar por lindes

La Policía Nacional ya ha abierto una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido. Aunque las pesquisas están en una fase inicial, las primeras informaciones oficiosas sugieren que:

El agresor es conocido: Los indicios apuntan a que el autor del disparo podría pertenecer al entorno familiar de la víctima (concretamente su hermano).

Los indicios apuntan a que el autor del disparo podría pertenecer al entorno familiar de la víctima (concretamente su hermano). El móvil: Una posible reyerta entre vecinos motivada por el deslinde de unas viviendas habría sido el detonante de la discusión que terminó en el uso del arma de fuego.

Contexto de tensión en la barriada

Este nuevo suceso se produce apenas diez días después del asesinato de un joven en la misma barriada el pasado 11 de marzo. Si bien no existe ninguna confirmación de que ambos casos estén relacionados, la coincidencia en el uso de armas de fuego ha elevado la preocupación en la ciudad.

Cabe recordar que, desde aquel primer episodio investigado por la UDYCO, la barriada del Príncipe contaba con un refuerzo especial de vigilancia por parte de las unidades de la UIP, con controles permanentes que no han impedido este nuevo estallido de violencia.