El servicio de guardia farmacéutica garantiza que los vecinos de Ceuta puedan acudir a una farmacia cuando lo necesitan, incluso en domingos y periodos fuera del horario habitual. Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, este domingo, 3 de mayo de 2026 hay 3 farmacias de guardia en la ciudad, repartidas por zonas y con atención nocturna.
A continuación, te detallamos qué farmacia corresponde en cada área, con su dirección, teléfono y horario. Guarda esta información para cualquier consulta urgente, especialmente si necesitas medicación fuera del turno diurno.
Zona Centro
- Díaz Segura (Centro ciudad) – Dirección: c/. Velarde, nº 12 – Teléfono: 956 51 16 23 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna centro ciudad
Campo Exterior
- Nueva (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: Avda. Reyes Católicos, nº 5 (Morro) – Teléfono: 956 50 56 56 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna campo exterior
Turno noche
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente) – Tipo: Nocturna
Si necesitas acudir por la noche, procura llevar la receta médica (y tenerla a mano desde el primer momento) para agilizar la atención en la farmacia de guardia. En caso de duda sobre el horario, consulta el teléfono de la farmacia correspondiente antes de desplazarte.