El director deportivo sella su continuidad por dos temporadas más como piedra angular del meteórico ascenso y consolidación del club en el fútbol profesional.

AD Ceuta FC / Actualidad Deportiva Información adaptada de Carlos Cariño (Diario As) La AD Ceuta FC ha certificado de manera oficial la continuidad de uno de los grandes arquitectos de su éxito reciente. Edu Villegas ha renovado su compromiso como director deportivo del club norteafricano hasta el año 2028, asegurando así la estabilidad del proyecto en la Segunda División española.

Este movimiento estratégico busca consolidar la imparable trayectoria de la entidad caballa, que en un periodo de apenas cinco años ha logrado la hazaña de pasar desde la Tercera RFEF hasta la división de plata del fútbol nacional. En la actual campaña, además, el conjunto ceutí ha conseguido amarrar su permanencia con solvencia a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato.

Luhay Hamido: «Una pieza clave del crecimiento»

El presidente de la entidad, Luhay Hamido, actuó como maestro de ceremonias para celebrar el acuerdo y no escatimó en elogios hacia la figura de Villegas. A través de un comunicado oficial, el máximo mandatario agradeció la dedicación inquebrantable del director deportivo:

«Desde el club queremos trasladarte nuestro más sincero agradecimiento por tu implicación, tu compromiso diario y tu trabajo incansable. Desde tu llegada en la temporada 21-22, tu liderazgo ha sido clave en una etapa de importantes avances deportivos. Bajo tu dirección, el equipo ha vivido momentos de gran relevancia».

Bajo el mando deportivo de Edu Villegas, el club ha vivido un ascenso a Primera Federación, una salvación histórica, la disputa del playoff a LaLiga Hypermotion y, finalmente, el histórico ascenso al fútbol profesional la pasada temporada.

Asimismo, Hamido subrayó la magnífica conexión humana que el director deportivo ha forjado con el entorno: «Más allá del ámbito profesional, tu especial conexión con el club y la ciudad ha sido evidente desde el primer día, convirtiéndote en un caballa más».

Capacidad de reinvención y «ojo clínico» en el mercado

Uno de los factores que explican la brillante gestión de Edu Villegas es su asombrosa capacidad de adaptación. Temporada tras temporada, Villegas ha sabido gestionar con naturalidad salidas sensibles de futbolistas importantes como Youness o Rubén Díez.

A esta resiliencia se le suma un extraordinario ojo clínico para detectar talento emergente. Destacan incorporaciones como las de Sixtis o Chris Uche, y muy especialmente el caso de Efe, un futbolista fichado procedente del Lleida tras disputar únicamente 11 partidos y que, apenas un mes después, fue traspasado al Cádiz por una cifra cercana al millón de euros.

Villegas: «Llevo y sentiré siempre a la AD Ceuta en el corazón»

Tras sellar su firma hasta 2028, Edu Villegas mostró su profundo agradecimiento a la directiva y a todos los estamentos del club. El directivo dirigió palabras de especial afecto hacia el cuerpo técnico encabezado por José Juan Romero, a quien definió como «una pieza clave e indiscutible» del proyecto.

«Expreso mi más sincero agradecimiento por la confianza y lealtad del presidente, don Luhay Hamido. Asimismo, quiero reconocer a todos los jugadores que han luchado por estos colores y a mi adjunto Víctor González por su fidelidad diaria. Me siento plenamente satisfecho y realizado».

Finalmente, Villegas quiso extender su gratitud hacia la afición y a la Ciudad Autónoma de Ceuta, presidida por Juan Vivas, destacando la pasión y el apoyo incondicional que siempre ha recibido. Concluyó con una emotiva dedicatoria a su familia y a sus padres, Paco y Mercedes: «Sé que desde el cielo continúan guiándome. Llevo, siento, llevaré y sentiré siempre a la AD Ceuta FC en lo más profundo de mi corazón».