La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica una jornada marcada por la estabilidad en la ciudad autónoma, con máximas que alcanzarán los 20 grados y vientos flojos de componente sudeste.

La previsión meteorológica para este viernes, 1 de mayo, en Ceuta contempla una evolución atmosférica caracterizada por la alternancia de claros y nubes. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el municipio registrará cielos poco nubosos durante gran parte del día, una situación que se mantendrá desde la madrugada hasta bien entrada la tarde. Hacia el final de la jornada, el panorama meteorológico dará paso a la presencia de nubes altas, que persistirán hasta última hora de la noche.

En lo que respecta a los valores térmicos, los termómetros en la ciudad autónoma no experimentarán cambios significativos en comparación con las jornadas previas. Se espera que la temperatura máxima se sitúe en los 20 grados, manteniendo niveles similares a los registrados el día de ayer. Por su parte, las temperaturas mínimas continuarán estables en torno a los 15 grados. El viento soplará de forma moderada, con rachas flojas de dirección sudeste, lo que contribuirá a una sensación térmica constante durante el viernes.

Previsión para el fin de semana: cambios leves y probabilidad de precipitaciones

De cara a la jornada de mañana sábado, el escenario meteorológico presentará variaciones reseñables. Se espera un día marcado por cielos encapotados y la presencia de lluvia escasa durante la primera mitad del día. Según la AEMET, estas precipitaciones cesarán a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, la máxima se mantendrá en valores similares a los de hoy, si bien la mínima podría registrar ligeros cambios. El viento virará a dirección este, soplando con una intensidad muy floja.

El domingo, por el contrario, la probabilidad de precipitaciones desaparecerá por completo. La jornada dominical comenzará con un panorama muy nuboso desde la madrugada, evolucionando posteriormente hacia cielos cubiertos por nubes altas. El mercurio oscilará en una horquilla de entre los 15 y los 21 grados, mostrando pocos cambios respecto a los días anteriores. Durante esta jornada, se esperan ligeras brisas de viento de dirección noroeste.

Situación meteorológica en municipios próximos

El entorno geográfico cercano también presenta una tendencia hacia la estabilidad. En Estepona, se prevén cielos poco nubosos que se mantendrán sin apenas variaciones durante todo el viernes, con temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 23 de máxima. Una situación análoga se vivirá en Benalmádena, donde el cielo permanecerá poco nuboso y sin grandes alteraciones, con valores térmicos situados entre los 15 y los 22 grados.

Esta información meteorológica, basada en los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, debe ser considerada como provisional a la espera de las actualizaciones pertinentes que puedan producirse en las próximas horas.