El técnico del Ceuta saborea la tranquilidad de la permanencia y confiesa su ilusión por dirigir en un estadio histórico que marcó su infancia.

AD Ceuta FC / LaLiga Hypermotion Por Jorge Cabrera Con la salvación matemática en el bolsillo y los deberes hechos, la AD Ceuta FC afronta el tramo final de la temporada en Segunda División sin la soga al cuello. Su técnico, José Juan Romero, compareció ante los medios en la previa de la visita a uno de los grandes templos del fútbol español: El Molinón.

El entrenador sevillano se mostró entusiasmado por competir en un escenario tan emblemático ante el Real Sporting de Gijón. «Ha sido una semana muy buena, como todas. Estamos deseando que llegue el fin de semana para competir, y más en un escenario tan mítico de nuestro fútbol como El Molinón y ante un grande como el Sporting», señaló Romero, reflejando la motivación de un vestuario liberado de la presión del descenso.

Un sueño de infancia cumplido

Más allá de lo deportivo, para José Juan Romero sentarse en el banquillo de El Molinón supone cumplir un anhelo personal que se remonta a su niñez y a los recuerdos del Mundial de España 1982. El técnico caballa reconoció con emoción la trascendencia de este partido para él:

«Para los que hemos vivido lo anterior y posterior al Mundial del 82, ese estadio marcó a varias generaciones. Recuerdo que de pequeño hice un viaje a Asturias y dije que quería ir a Gijón solo para ver entrenar a la selección española en El Molinón. Uno es así de friki y ahora tengo la oportunidad de dirigir allí, algo que no estaba en los cálculos de mi vida… lo disfrutaremos mucho».

Análisis del Sporting y la enfermería caballa

Sobre el rival, Romero describió al Sporting como un «extraordinario equipo» con individualidades «top» de la categoría. Aunque el cuadro asturiano convive actualmente en la zona media junto al Ceuta y ve lejano el playoff, el técnico advirtió que será un partido de máxima exigencia. «Tendremos que hacer las cosas muy bien y no renunciar a lo que sabemos hacer. Está hecho lo más difícil y ahora hay que mostrarse», recalcó.

En el apartado médico, el entrenador desveló las bajas y altas con las que viaja la expedición ceutí. Ander Capa no se ha recuperado a tiempo y tendrá que parar definitivamente. Tampoco viajarán Anuar ni Koné, este último por persistentes molestias en el tobillo. Por su parte, Rubén Díez se lo pierde por acumulación de tarjetas, mientras que la nota positiva la pone Diego González, que ha entrenado parcialmente y entra en la convocatoria.

Competir sin presión, pero con máxima ambición

En un tramo de la competición donde muchos equipos se juegan la vida, José Juan Romero reivindicó la posición de privilegio del Ceuta para jugar sin agobios. Recordó la tensión vista en otros duelos de la categoría para poner en valor la temporada de su equipo:

«El lunes veía el Cádiz-Las Palmas y uno hasta siente ese agobio que todos suelen tener ahora. Nosotros no estamos en estas guerras. Pero dicho esto, vamos a competir y a ganar. Van a jugar los que merezcan jugar y los que nos han traído hasta aquí. El futbolista se tiene que poner en el escaparate porque aquí nadie le garantiza nada a nadie».

Romero concluyó descartando «experimentos» tácticos de última hora, emplazando las pruebas para la planificación veraniega. El mensaje es claro: disfrutar, competir y exprimir cada minuto en la élite del fútbol profesional.