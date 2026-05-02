El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa de las farmacias de guardia disponibles para este sábado, 2 de mayo de 2026. En esta jornada, hay 2 farmacias registradas para atender a los vecinos en sus horarios de servicio.
Si necesitas medicación, consulta a continuación la zona en la que se encuentra tu farmacia de referencia, con su dirección, teléfono y el horario indicado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Zona Centro
- Zurita, C.B. (Centro ciudad) — Dirección: c/. Beatriz de Silva, nº 5, local 6 — Teléfono: 956 51 23 41 — Horario: 09:00 a 23:00 — Tipo: Diurna centro ciudad
Campo Exterior
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) — Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) — Teléfono: 956 50 04 20 — Horario: 09:00 a 23:00 — Tipo: Diurna campo exterior
Turno noche
No hay farmacias de guardia registradas para el turno nocturno en Ceuta para hoy, sábado 2 de mayo de 2026.
Para agilizar la atención, especialmente si acudes en un horario que se aproxime al cierre, lleva la receta médica (si la necesitas) y revisa que los datos sean correctos. Si tienes dudas, contacta por teléfono antes de desplazarte.