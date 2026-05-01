El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa del servicio de guardia de este viernes, 1 de mayo de 2026, con un total de 2 farmacias registradas para atender a los vecinos que lo necesiten. En los días de festivo o cuando las farmacias habituales descansan, este listado es la referencia para localizar el punto de atención más cercano.
Consulta a continuación las farmacias de guardia por zonas, con su dirección, teléfono y horario. Recuerda que los horarios pueden variar según el turno, por lo que es recomendable tomar nota antes de desplazarte.
Zona Centro
- Hispania (Centro ciudad) – Dirección: c/. Alcalde Fructuoso Miaja, nº 4 – Teléfono: 956 75 71 35 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna centro ciudad
Campo Exterior
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna campo exterior
Turno noche
No hay farmacias de guardia registrada en esta zona para el turno nocturno o 24 horas en Ceuta para hoy.
Si necesitas acudir, procura llevar la receta médica (o la información necesaria) para agilizar la atención. En especial en los días con menos opciones de guardia, tener los datos a mano ayuda a reducir tiempos de espera y a que la dispensación sea más rápida cuando llegues a la farmacia.