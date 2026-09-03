Jueves, 3 de septiembre de 2026: 3 farmacias de guardia en Ceuta, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
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Las guardias cubren atención fuera del horario habitual y están repartidas por zonas para facilitar el acceso. Abajo aparecen las direcciones y teléfonos para localizar la más cercana o confirmar por teléfono antes de desplazarse. Llamar previamente permite comprobar la disponibilidad del medicamento y acortar tiempos de espera. En el turno nocturno conviene confirmar también posibles cambios de última hora en la rotación.
Zona Centro
- PARTIDA (Centro) – PASEO REVELLÍN Nº 7 – Teléfono: 956 51 28 11
Campo Exterior
- ALMADRABA (Campo Exterior) – Avd. Martínez Catena, s/n (Colonia Romeu) – Teléfono: 956 50 42 47
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20
Lleva tu receta médica o la documentación necesaria y, siempre que puedas, CONTACTA por teléfono antes de ir.
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