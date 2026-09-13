Domingo, 13 de septiembre de 2026. En Ceuta se esperan muy nuboso con lluvia escasa, 65% de probabilidad de precipitación, viento E a 15 km/h y temperaturas entre 22°C y 26°C, según la predicción de AEMET para capitales.

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En el resto de España predominan cielos despejados; en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria presenta viento más intenso y temperaturas relativamente altas.

Norte peninsular

Bilbao: máxima 29°C, mínima 11°C, cielo despejado, viento del C a 0 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

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Coruña, A: máxima 28°C, mínima 15°C, cielo despejado, viento NO a 5 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Centro peninsular

Madrid: máxima 32°C, mínima 19°C, despejado, viento del S a 10 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Zaragoza: máxima 33°C, mínima 16°C, despejado, viento SE a 5 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Sur peninsular

Sevilla: máxima 37°C, mínima 21°C, cielo despejado, viento E a 20 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Ceuta: máxima 26°C, mínima 22°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento E a 15 km/h y probabilidad de lluvia 65% (AEMET). Este pronóstico obliga a los ceutíes a considerar la lluvia débil en actividades al aire libre.

Mediterráneo

Barcelona: máxima 30°C, mínima 20°C, despejado, viento SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

València: máxima 29°C, mínima 18°C, cielo despejado, viento SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

Islas Baleares

Palma: máxima 30°C, mínima 18°C, despejado, viento del C a 0 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

La jornada en Mallorca se perfila estable según los valores facilitados por AEMET para la capital.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máxima 28°C, mínima 24°C, poco nuboso, viento N a 25 km/h y probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

El viento moderado a fuerte puede afectar la sensación térmica en la capital canaria, aunque no se esperan precipitaciones según AEMET.

Recomendaciones

En Ceuta , con muy nuboso con lluvia escasa y 65% de probabilidad, lleve protección frente a la lluvia y valore la evolución de la nubosidad.

, con y de probabilidad, lleve protección frente a la lluvia y valore la evolución de la nubosidad. En las capitales con probabilidad de lluvia 0% , los planes al aire libre son viables, ajustando la vestimenta a las máximas y mínimas previstas.

, los planes al aire libre son viables, ajustando la vestimenta a las máximas y mínimas previstas. Tenga en cuenta el viento en zonas señaladas: Ceuta (E a 15 km/h) y Las Palmas (N a 25 km/h).

Fuente: AEMET (predicción para capitales, datos extraídos de XML municipales públicos).

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