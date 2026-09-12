El precio medio de la gasolina 95 en Ceuta este domingo, 13 de septiembre de 2026, es de 1,650 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que analizó 10 estaciones. La media para la gasolina 98 es de 1,677 €/l y la del gasóleo A de 1,680 €/l.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
El rango observado para la gasolina 95 va de 1.644 €/l a 1.669 €/l (promedio: 1.650 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica).
Las estaciones con las tarifas más bajas se sitúan en Avenida Martínez Catena y en el entorno del Muelle Cañonero Dato; la relación completa figura a continuación. La diferencia entre el precio más bajo y el más alto es de 0,025 €/l, lo que en un repostaje de 50 litros supondría un ahorro aproximado de 1,25 € si se elige la opción más barata.
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- CEPSA, Avenida Martínez Catena s/n (frente Playa del Chorrillo): 1.644 €
- CEPSA, Avenida González Tablas s/n: 1.644 €
- DISA Varadero, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1.648 €
- SHELL Catena, Avenida Martínez Catena, 6: 1.648 €
- SHELL Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato s/n: 1.648 €
Gasolina 98
La media para la gasolina 98 en Ceuta es de 1.677 €/l (fuente: Ministerio para la Transición Ecológica), con precios que hoy bajan hasta 1,648 €/l en algunas estaciones.
- SHELL Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8: 1.648 €
- DISA Varadero, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1.678 €
- SHELL Catena, Avenida Martínez Catena, 6: 1.678 €
- SHELL Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato s/n: 1.678 €
- DISA Puerto, Avenida Cañonero Dato, 10: 1.678 €
La diferencia máxima observada hoy (0,030 €/l) equivale, en un repostaje de 50 litros, a alrededor de 1,50 € de ahorro potencial.
Diésel
El gasóleo A muestra una media de 1.680 €/l (Ministerio para la Transición Ecológica), con precios entre 1.674 €/l y 1.699 €/l en las estaciones analizadas.
- CEPSA, Avenida Martínez Catena s/n (frente Playa del Chorrillo): 1.674 €
- CEPSA, Avenida González Tablas s/n: 1.674 €
- DISA Varadero, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1.678 €
- SHELL Catena, Avenida Martínez Catena, 6: 1.678 €
- SHELL Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato s/n: 1.678 €
En diésel la variación máxima de 0,025 €/l implicaría un ahorro aproximado de 1,25 € por 50 litros si se opta por la estación más económica.
Las más caras
Referencias más altas registradas en gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica:
- MOEVE, Avenida Juan de Borbón, 27: 1.669 €
- ON365, Avenida Teniente Gral Muslera s/n: 1.649 €
- ON365, Muelle Alfau s/n: 1.649 €
Consejos
Para sacar partido a estos datos en Ceuta:
- Compruebe el tipo de combustible antes de desplazarse (gasolina 95, 98 o gasóleo A), ya que las variaciones no siguen el mismo patrón entre tipos.
- Compare el precio por litro con su ruta habitual: el ahorro puede reducirse si el desplazamiento añade tiempo o consumo.
- Revise la última actualización del Ministerio antes de repostar: los importes pueden cambiar entre días y según la estación.
Datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (13 de septiembre de 2026).