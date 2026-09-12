El precio medio de la gasolina 95 en Ceuta este domingo, 13 de septiembre de 2026, es de 1,650 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que analizó 10 estaciones. La media para la gasolina 98 es de 1,677 €/l y la del gasóleo A de 1,680 €/l.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El rango observado para la gasolina 95 va de 1.644 €/l a 1.669 €/l (promedio: 1.650 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica).

Las estaciones con las tarifas más bajas se sitúan en Avenida Martínez Catena y en el entorno del Muelle Cañonero Dato; la relación completa figura a continuación. La diferencia entre el precio más bajo y el más alto es de 0,025 €/l, lo que en un repostaje de 50 litros supondría un ahorro aproximado de 1,25 € si se elige la opción más barata.

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CEPSA , Avenida Martínez Catena s/n (frente Playa del Chorrillo): 1.644 €

, Avenida Martínez Catena s/n (frente Playa del Chorrillo): CEPSA , Avenida González Tablas s/n: 1.644 €

, Avenida González Tablas s/n: DISA Varadero , Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1.648 €

, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: SHELL Catena , Avenida Martínez Catena, 6: 1.648 €

, Avenida Martínez Catena, 6: SHELL Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato s/n: 1.648 €

Gasolina 98

La media para la gasolina 98 en Ceuta es de 1.677 €/l (fuente: Ministerio para la Transición Ecológica), con precios que hoy bajan hasta 1,648 €/l en algunas estaciones.

SHELL Muelle Dato , Avenida Muelle Dato, 8: 1.648 €

, Avenida Muelle Dato, 8: DISA Varadero , Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1.678 €

, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: SHELL Catena , Avenida Martínez Catena, 6: 1.678 €

, Avenida Martínez Catena, 6: SHELL Punta Almina , Avenida Muelle Cañonero Dato s/n: 1.678 €

, Avenida Muelle Cañonero Dato s/n: DISA Puerto, Avenida Cañonero Dato, 10: 1.678 €

La diferencia máxima observada hoy (0,030 €/l) equivale, en un repostaje de 50 litros, a alrededor de 1,50 € de ahorro potencial.

Diésel

El gasóleo A muestra una media de 1.680 €/l (Ministerio para la Transición Ecológica), con precios entre 1.674 €/l y 1.699 €/l en las estaciones analizadas.

CEPSA , Avenida Martínez Catena s/n (frente Playa del Chorrillo): 1.674 €

, Avenida Martínez Catena s/n (frente Playa del Chorrillo): CEPSA , Avenida González Tablas s/n: 1.674 €

, Avenida González Tablas s/n: DISA Varadero , Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1.678 €

, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10: SHELL Catena , Avenida Martínez Catena, 6: 1.678 €

, Avenida Martínez Catena, 6: SHELL Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato s/n: 1.678 €

En diésel la variación máxima de 0,025 €/l implicaría un ahorro aproximado de 1,25 € por 50 litros si se opta por la estación más económica.

Las más caras

Referencias más altas registradas en gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica:

MOEVE , Avenida Juan de Borbón, 27: 1.669 €

, Avenida Juan de Borbón, 27: ON365 , Avenida Teniente Gral Muslera s/n: 1.649 €

, Avenida Teniente Gral Muslera s/n: ON365, Muelle Alfau s/n: 1.649 €

Consejos

Para sacar partido a estos datos en Ceuta:

Compruebe el tipo de combustible antes de desplazarse (gasolina 95, 98 o gasóleo A), ya que las variaciones no siguen el mismo patrón entre tipos.

antes de desplazarse (gasolina 95, 98 o gasóleo A), ya que las variaciones no siguen el mismo patrón entre tipos. Compare el precio por litro con su ruta habitual: el ahorro puede reducirse si el desplazamiento añade tiempo o consumo.

con su ruta habitual: el ahorro puede reducirse si el desplazamiento añade tiempo o consumo. Revise la última actualización del Ministerio antes de repostar: los importes pueden cambiar entre días y según la estación.

Datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (13 de septiembre de 2026).

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