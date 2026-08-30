El domingo 30 de agosto de 2026 Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea mantienen una programación amplia de ferrys entre Ceuta y Algeciras.

Lee tambien: Tiempo en Ceuta hoy, domingo 30 de agosto: la AEMET marca un día despejado con 26°C y brisa del Este

Hay salidas de 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry) en ambos sentidos.

DFDS opera habitualmente el Ceuta Jet en varias franjas horarias; Baleària alterna embarcaciones como Passió per Formentera, Ciudad de Mahón y Jaume I; y Naviera Armas cubre sus turnos con el Villa de Agaete. La combinación de frecuencias permite viajar desde primera hora hasta la noche, con opciones para quien necesita desplazarse por motivos laborales o turísticos. Ten en cuenta que los horarios pueden sufrir cambios por motivos operativos.

Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta – domingo 30 de agosto de 2026

Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas desde Ceuta entre las 06:00 y las 21:00.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas desde Algeciras entre las 06:30 y las 21:30.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirma la salida con la compañía antes de desplazarte.

Consulta la meteorología en el Estrecho y lleva la documentación de viaje preparada para los controles fronterizos.

Te puede interesar