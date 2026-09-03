CEUTA. — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado este miércoles a Ceuta para participar en los actos institucionales del Día de la Ciudad Autónoma, transmitiendo un mensaje de respaldo directo a la población y a su presidente regional, Juan Vivas. Durante su intervención, el líder de la oposición ha cargado duramente contra la gestión del Ejecutivo central durante la reciente crisis migratoria, proclamando con rotundidad que “Ceuta no se abandona, no se vende y no se entrega”.

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El jefe de la oposición ha remarcado que su presencia en la ciudad responde a la responsabilidad que debe asumir «cualquiera que aspire a la Presidencia del Gobierno de España». Además de alabar el «civismo, resistencia y dignidad» exhibidos por los ceutíes, Feijóo ha puesto en valor el trabajo desempeñado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los servicios de inteligencia y el personal sanitario durante los momentos de mayor tensión fronteriza.

Exigencias diplomáticas y acciones judiciales

Frente al reconocimiento de la respuesta social e institucional local, Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber fallado en la protección de la ciudad al ignorar las alertas previas y no responder de manera adecuada a los acontecimientos. Entre las medidas reclamadas por el líder popular destacan:

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