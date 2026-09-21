El líder del PP nacional y el presidente del PP Europeo visitan juntos la ciudad autónoma para denunciar la inacción del Gobierno de España tras 54 días de crisis y exigir el retorno de los miles de migrantes que continúan en la zona.

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En una visita conjunta a Ceuta, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP Europeo, Manfred Weber, han escenificado el respaldo de las instituciones comunitarias a la ciudad autónoma tras la crisis iniciada por la entrada masiva a finales de julio. Acompañados por el presidente ceutí, Juan Vivas, los dirigentes populares han mantenido una reunión de trabajo en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, denunciando que, tras 54 días desde los acontecimientos en la frontera, la normalidad sigue sin restablecerse.

Feijóo ha trasladado una dura crítica al Ejecutivo central por no prever la crisis, minimizarla y no liderar la respuesta internacional. Asimismo, ha salido en defensa de Vivas ante los ataques vertidos desde el Gobierno, asegurando que el presidente autonómico avisó de la situación y ha estado «al pie del cañón» mientras los responsables de la frontera se encontraban ausentes.

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Las exigencias de Feijóo a la Unión Europea

Durante su intervención, el líder del PP ha enumerado una serie de medidas clave encaminadas a reforzar el estatus de las ciudades autónomas en el marco comunitario:

Frontex permanente y obras: Reclamación formal de la presencia fija y visible de la agencia europea Frontex en la frontera del Tarajal y ayuda económica europea para la ampliación del espigón.

Reclamación formal de la presencia fija y visible de la agencia europea Frontex en la frontera del Tarajal y ayuda económica europea para la ampliación del espigón. Estatuto y financiación: Inclusión de Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones, dotación de un estatuto equiparable al de las regiones ultraperiféricas y prioridad en el reparto de fondos comunitarios.

Inclusión de Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones, dotación de un estatuto equiparable al de las regiones ultraperiféricas y prioridad en el reparto de fondos comunitarios. Mecanismos de retorno y crisis: Impulso de un protocolo de emergencia que active devoluciones inmediatas y canalice la salida de las 13.000 personas que, según ha cifrado Feijóo, continúan en la ciudad.

Por su parte, Manfred Weber ha equiparado la situación de Ceuta a otras crisis fronterizas recientes en Polonia, Finlandia y Grecia, enfatizando que «Ceuta es España y Ceuta es Europa». El dirigente europeo ha instado al Reino de Marruecos a cumplir con sus compromisos como «socio clave» y ha recordado la existencia de una partida de 140 millones de euros en ayudas económicas, apelando a acelerar los procedimientos de retorno en el marco del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.