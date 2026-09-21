El líder del Partido Popular encabeza una delegación comunitaria junto al presidente del PP Europeo, Manfred Weber, y la eurodiputada Dolors Montserrat para trasladar la situación de la ciudad autónoma a la agenda de Bruselas.

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CEUTA. – El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vuelve este lunes 21 de septiembre a Ceuta en la que constituye su cuarta visita a la ciudad autónoma desde los sucesos fronterizos registrados a finales de julio. En esta ocasión, el viaje incorpora un marcado peso internacional al acudir acompañado por una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) de primer nivel, encabezada por su presidente, Manfred Weber, y la secretaria general de la formación en la Eurocámara, Dolors Montserrat.

Dimensión internacional para la crisis de la frontera sur

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El objetivo central de este despliegue político es, en palabras de la dirección de los populares, «europeizar» la crisis migratoria y de seguridad que atraviesa la ciudad. La cúpula del PP busca elevar la presión sobre las instituciones europeas para que adopten un papel más activo en la protección de la frontera exterior de la Unión Europea y para que la situación de Ceuta sea atendida con fondos e intervenciones comunitarias específicas.

Desde la formación señalan que es necesario que Bruselas constante sobre el terreno la presión asistencial e institucional que soporta la ciudad, exigiendo respuestas coordinadas frente a lo que califican como una gestión «negligente» por parte del Ejecutivo central.

Cuarta visita desde el 30 de julio

Esta nueva estancia representa el cuarto desplazamiento de Feijóo a Ceuta en menos de dos meses —su quinta visita a la ciudad en lo que va de año 2026—, tras las realizadas de urgencia el pasado 1 de agosto, el 19 de agosto y el 2 de septiembre para arropar al presidente autonómico, Juan Vivas:

1 de agosto: Traslado inmediato tras la entrada masiva por el espigón del Tarajal.

19 de agosto: Seguimiento de la presión asistencial sobre los centros de acogida.

2 de septiembre: Encuentro institucional con la Junta de Portavoces y apoyo a la declaración de emergencia.

21 de septiembre: Delegación internacional con la cúpula del PPE para elevar la causa a Bruselas.

Compromiso con el estatus europeo de Ceuta

Durante sus anteriores desplazamientos, el Partido Popular se comprometió a reforzar la presencia de Ceuta en el ámbito comunitario en caso de alcanzar el Gobierno de la Nación, incluyendo iniciativas como la propuesta de alternar anualmente con Melilla la celebración del Día de Europa cada 9 de mayo.

La llegada de Manfred Weber supone el hito más relevante de la política europea en la ciudad en los últimos meses, marcando una jornada de alto perfil institucional en la Plaza de África.