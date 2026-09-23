MADRID.— La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha expulsado este miércoles del hemiciclo a la parlamentaria del Partido Popular Ana Vázquez tras exhibir un bote de espray de gas pimienta durante la sesión de control al Gobierno para graficar la situación en Ceuta. Armengol ha apelado al reglamento de la Cámara y al Reglamento de Armas para exigir la salida de la parlamentaria por portar un objeto catalogado legalmente como «arma prohibida».

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El incidente se ha desencadenado durante un cara a cara entre la diputada popular y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Vázquez ha mostrado el recipiente de defensa personal argumentando que se ha convertido en un elemento cotidiano entre mujeres y menores en Ceuta debido a la crisis que atraviesa la ciudad autónoma. Al concluir la intervención del ministro, la presidenta de la Cámara ha interrumpido el pleno invocando el artículo 101 del Reglamento del Congreso para ordenar la salida de la diputada y la entrega del bote.

«Según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado», ha aseverado Armengol tras llamar al orden por segunda vez a la parlamentaria, quien ha abandonado el recinto entre los aplausos de su grupo.

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Tras abandonar el hemiciclo, Ana Vázquez ha calificado la decisión de «surrealista» y ha avanzado que recurrirá la expulsión, argumentando que el recipiente estaba vacío, tiene un volumen de 30 mililitros y es de venta libre. Fuentes parlamentarias han matizado que la normativa de armas engloba estos espráis de defensa independientemente de que se comercialicen sin licencia. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado la expulsión de «inaudita» y «vergonzosa».