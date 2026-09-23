MADRID. — Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro, afronta este miércoles a las 8.00 horas su cuarto intento de desahucio de la vivienda en la que reside desde hace 71 años. El lanzamiento llega marcado por un giro de última hora: una conocida escritora se ha ofrecido de forma anónima a abonar la diferencia del alquiler y la deuda acumulada para intentar frenar el desalojo.

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Una oferta de última hora frente al fondo inmobiliario

El ofrecimiento se produjo tras la publicación del caso en prensa. La donante se puso en contacto con el Sindicato de Inquilinas para intentar negociar con la empresa propietaria del inmueble, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L.

El acuerdo propuesto plantea que Maricarmen mantenga la aportación de los 500 euros mensuales que paga en la actualidad, mientras que la escritora asumiría el importe restante hasta alcanzar los 2.650 euros al mes exigidos por la propiedad, además de liquidar la deuda pendiente. La oferta no garantiza por sí sola la suspensión del lanzamiento, a la espera de que la sociedad acreedora acepte los términos.

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Pensión de Maricarmen: [1.350 €] Aportación de Maricarmen: [ 500 €] Alquiler exigido (propiedad): [2.650 €] ----> Diferencia asumida por la donante: 2.150 €/mes

Origen del conflicto: venta del bloque y subida de la renta

El litigio comenzó hace ocho años con la venta del edificio por parte de los antiguos propietarios a Renta Corporación Real Estate y su posterior traspaso a Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L.

Etapa Situación contractual Venta del bloque El edificio fue adquirido por grandes firmas inmobiliarias tras décadas de arrendamiento tradicional. Oferta de compra En 2020 se ofreció a la inquilina la compra del piso por 247.000 euros, opción rechazada por falta de recursos. Incremento de renta La nueva propiedad fijó el alquiler en 2.650 €/mes (con una rebaja negociada de hasta 1.650 €/mes), cifra inasumible frente a su pensión de 1.350 €.

Postura de las Administraciones y respuesta social

El caso ha derivado en reproches sobre las soluciones institucionales ofrecidas hasta la fecha:

Ministerio de Vivienda: Intentó adquirir el piso mediante el programa de compra pública CASA 47, pero la oferta fue rechazada por la empresa. El Ministerio ha respaldado el requerimiento de la ONU que solicita la suspensión cautelar del desahucio.

Intentó adquirir el piso mediante el programa de compra pública CASA 47, pero la oferta fue rechazada por la empresa. El Ministerio ha respaldado el requerimiento de la ONU que solicita la suspensión cautelar del desahucio. Ayuntamiento de Madrid: Afirma haber propuesto recursos asistenciales como un centro de acogida o plazas en residencias. El Sindicato de Inquilinas y la propia afectada cuestionan estas alternativas, señalando que la propuesta consistía en una residencia en Alcalá de Henares (a 30 km) por 1.200 euros mensuales.

Afirma haber propuesto recursos asistenciales como un centro de acogida o plazas en residencias. El Sindicato de Inquilinas y la propia afectada cuestionan estas alternativas, señalando que la propuesta consistía en una residencia en Alcalá de Henares (a 30 km) por 1.200 euros mensuales. Movilización vecinal: Decenas de vecinos, activistas y figuras públicas —como Carlos Bardem e Inés Hernand— se concentraron desde la tarde del martes a las puertas del portal para realizar una acampada nocturna y tratar de impedir el acceso de la comisión judicial.

Deterioro de salud tras siete años de litigios

Maricarmen habita en la vivienda desde 1956, lugar donde fallecieron sus padres. Tras siete años de procesos judiciales, la afectada señala un severo impacto en su salud física y emocional que la obliga actualmente a desplazarse en silla de ruedas, habiendo perdido masa muscular y movilidad a las puertas del procedimiento ejecutual.