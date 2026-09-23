MADRID. — El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado al juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que el conjunto de joyas intervenido por la Policía en una caja fuerte de su despacho procede de un obsequio institucional del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en 2007.

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Un origen institucional para evitar la vía penal

La explicación del expresidente se produce tras el requerimiento formal del magistrado Calama, quien dio un plazo de tres días a Zapatero para aclarar la procedencia y aportación documental de las alhajas encontradas el pasado mes de mayo en su oficina de la calle Ferraz.

Según fuentes cercanas al entorno del expresidente:

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El origen del lote: Las piezas —entre las que figuran collares, pulseras y relojes de alta joyería con diamantes, esmeraldas y rubíes— habrían sido entregadas por la monarquía saudí en el Palacio de El Pardo durante la visita de Estado efectuada en junio de 2007.

Las piezas —entre las que figuran collares, pulseras y relojes de alta joyería con diamantes, esmeraldas y rubíes— habrían sido entregadas por la monarquía saudí en el Palacio de El Pardo durante la visita de Estado efectuada en junio de 2007. Comisión rogatoria: Zapatero ha pedido al juzgado que solicite mediante una comisión rogatoria internacional la documentación oficial a las autoridades de Arabia Saudí para acreditar la entrega del conjunto de joyas.

Zapatero ha pedido al juzgado que solicite mediante una comisión rogatoria internacional la documentación oficial a las autoridades de Arabia Saudí para acreditar la entrega del conjunto de joyas. Estrategia jurídica: Al situar la recepción de los obsequios en el año 2007, cualquier eventual infracción tributaria o delito de contrabando derivado de su no declaración habría prescrito, al haber transcurrido más de los plazos legales establecidos.

La investigación judicial sobre las piezas

La pieza separada en la que se investiga el hallazgo busca determinar si existió delito fiscal o de contrabando en la tenencia de las joyas, cuyo valor ha sido estimado provisionalmente por los peritos judiciales en torno a los 1,3 millones de euros.

Aspecto Detalle de la investigación Lugar del hallazgo Caja fuerte en el despacho de Zapatero (calle Ferraz, Madrid) durante un registro en mayo. Valoración estimada Aprox. 1,3 millones de euros (pendiente de una nueva peritación encargada por el juez). Registro de la época En los archivos de la Administración General del Estado consta únicamente la entrega formal en 2007 de un reloj de sobremesa con esmeraldas. Frente familiar En el marco de la causa, el juez ha citado a declarar como investigadas a las dos hijas del expresidente para el próximo 30 de noviembre.

Derivaciones políticas y éticas

Aunque la versión sobre el regalo de la Casa Real saudí busca neutralizar las implicaciones penales aduciendo la prescripción de los hechos, el asunto mantiene una fuerte marejada política. La defensa de Zapatero sostendrá que en 2007 no existía un marco regulatorio tan estricto sobre el régimen de regalos institucionales recibidos por los altos cargos del Estado como el que rige en la actualidad.