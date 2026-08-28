MADRID. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará el próximo miércoles 2 de septiembre en la concentración convocada ante el Ayuntamiento de Madrid para protestar por la crisis desatada en Ceuta, según han confirmado fuentes de la dirección nacional del partido.

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La movilización forma parte de una iniciativa impulsada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llamar a la ciudadanía a concentrarse frente a los consistorios de todo el país. El objetivo de estas convocatorias es manifestar el respaldo social «en defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular».

Despliegue de la dirección del PP

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Desde la sede nacional de la formación en la calle Génova han señalado que los integrantes de la cúpula directiva del PP se volcarán activamente en estas movilizaciones repartiéndose por distintas localidades de la geografía española. En el caso de Feijóo, el líder de la oposición encabezará de primera mano la protesta institucional en la capital.