MADRID. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este miércoles la convocatoria «inmediata» de la Comisión de Secretos Oficiales de las Cortes Generales. La petición responde a las versiones opuestas ofrecidas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la información que disponía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el líder de la oposición ha calificado la situación de «desbarajuste de versiones» y ha recordado que el PP ya había cursado esta solicitud el pasado 5 de agosto. Según Feijóo, tras los últimos acontecimientos, la comparecencia «ya no admite más demora».

Choque de versiones en el Consejo de Ministros

La controversia surge a raíz de las declaraciones emitidas por ambos miembros del Ejecutivo en las últimas horas:

Margarita Robles (Defensa): Defendió en el Congreso que el CNI alertó el 29 de julio a la representación del Gobierno en Ceuta sobre una convocatoria en redes sociales para entrar a nado desde Marruecos.

Defendió en el Congreso que el CNI alertó el 29 de julio a la representación del Gobierno en Ceuta sobre una convocatoria en redes sociales para entrar a nado desde Marruecos. Fernando Grande-Marlaska (Interior): Sostuvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no existía ningún informe que «atisbara» la entrada de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio, asegurando que, de haber existido, se habrían adoptado medidas extraordinarias «por sentido común».

Las discrepancias entre los titulares de Defensa e Interior han elevado la tensión política, llevando a los populares a solicitar luz pública en el órgano parlamentario encargado de controlar los créditos destinados a gastos reservados y los secretos de Estado.