El artista madrileño actuó como invitado sorpresa en el ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, donde lució la enseña de la ciudad autónoma en un brazalete mientras interpretaba ‘La Tortura’ y ‘Corazón partío’.

El cantante Alejandro Sanz se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la residencia musical que Shakira está llevando a cabo en Madrid al subir al escenario luciendo la bandera de Ceuta en uno de sus brazos. El artista madrileño apareció por sorpresa en el concierto de la colombiana para acompañarla a la guitarra y la voz en la interpretación de ‘La Tortura’ y su clásico ‘Corazón partío’. La presencia de la enseña de la ciudad autónoma en la vestimenta del cantante, visible en un brazalete durante la actuación ante miles de espectadores, ha generado un notable impacto tras las muestras de solidaridad recibidas por la localidad en las últimas semanas.

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Una aparición sorpresa dentro de la residencia madrileña de Shakira

La intervención de Alejandro Sanz se encuadra dentro del ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la gira en la que Shakira ha fijado doce fechas en la capital española entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, convirtiéndose en sus únicas actuaciones en el continente europeo. En esta serie de conciertos, la colombiana está incorporando distintas colaboraciones sobre el escenario; tras la participación de Laura Pausini en una jornada previa, Sanz se convirtió en el segundo invitado especial de la residencia.

La irrupción del músico se produjo al comenzar los primeros acordes de ‘La Tortura’, tema publicado originalmente en 2005. Veinte años después de su lanzamiento, ambos intérpretes volvieron a reencontrarse en directo para ofrecer al público la célebre colaboración. Posteriormente, el artista madrileño tomó la voz principal para cantar ‘Corazón partío’ ante los asistentes.

El simbolismo del brazalete con la enseña ceutí

A lo largo de su interpretación con la guitarra y el micro, Alejandro Sanz llevó colocado un brazalete discreto con los colores y el emblema de la bandera de Ceuta. Las imágenes captadas durante el evento en el escenario madrileño permitieron observar con claridad el símbolo, un detalle que cobró especial relevancia por el contexto de apoyo que la ciudad autónoma ha registrado por parte de diversas personalidades en fechas recientes.

Tras la conclusión del espectáculo, la reunión de ambos artistas continuó en las plataformas digitales. Alejandro Sanz compartió en sus perfiles oficiales varias fotografías del concierto acompañadas de un mensaje dirigido a la cantante colombiana: «Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki».